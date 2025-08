La importancia de los libros

Portada de la revista Alcántara. / CEDIDA

Tal y como hemos apuntado en muchas ocasiones, consideramos al libro como un objeto fundamental en la existencia del hombre en todos los ámbitos. Así venimos observando como cada vez que se produce una guerra, los vencedores utilizan todos los medios a su alcance para destruir bibliotecas enteras, así como obras de arte de todo tipo, con el fin de borrar en lo posible sus antecedentes históricos. Con el fin de recordar algún evento pasado relacionado con la existencia de los libros, queremos en esta ocasión hacer un recuerdo nostálgico a la Primera Exposición del Libro Extremeño, celebrada en el año 1948 aquí en Cáceres.

Es más que probable que hoy tal acontecimiento nos parezca algo cotidiano o incluso sencillo, en la actualidad es verdaderamente habitual que cualquier biblioteca publica o privada contenga miles de ejemplares, pero se ve diferente cuando nos situamos hace setenta y siete años atrás, cuando la sociedad española y cacereña en concreto estaban trabajando por superar unos años muy complicados.

Desde el 23 de abril (Festividad de San Jorge, nuestro Patrón) hasta el 2 de mayo de 1948, permanecieron juntas mas de dos mil publicaciones de todo tipo y contenido, como un impresionante símbolo de nuestra cultura e historia extremeña, extraordinario esfuerzo para aquellas autoridades y en las que se volcó toda la población y no se escatimaron medios entonces existentes.

Y se aunaron criterios, intereses, así como todas las instituciones existentes en Extremadura, con el respaldo de colectivos nacionales e incluso de particulares procedentes del vecino Portugal. De una manera u otra, se implicaron miles de personas de todas las condiciones sociales, cuyo interés era la importancia del libro extremeño de todos los tiempos, y sobre todo la riqueza de la Historia de nuestra Región ante el mundo.

Se implicaron los Gobernadores Civiles y Militares de las dos provincias, alcaldes, obispos, presidentes de las diputaciones, presidente de la Audiencia Territorial, así como la inmensa mayoría de la nobleza extremeña. Además de numerosos alcaldes de otras localidades. L Los medios de comunicación de la época, tanto radiofónicos como escritos, se volcaron con tan impresionante exposición. Acudieron incluso autoridades de muchas partes del país, del gobierno central, embajadores y numerosos intelectuales tanto de España como de Portugal.

Todo un acontecimiento cultural y social que colocó a las letras extremeñas en el lugar que históricamente le correspondía y del que estaban desplazadas injustamente. Para tan magnífico acontecimiento fue necesario crear varias comisiones: - Información: Sr. Marqués de la Encomienda, D. Miguel Muñoz de San Pedro. D. Miguel Ángel Orti Belmonte, y D. Fernando Bravo y Bravo.- Clasificación: D. Fernando Marcos, D. Víctor Gerardo García del Camino, D. José Canal, D. Miguel A. Orti Belmonte y D. Gerardo Hernández.- Organización: D. Francisco Elviro Meseguer, D. Ricardo Becerro de Bengoa y D. Eleuterio Sánchez Manzano.

Un completísimo y variado fue organizado minuciosamente para el deleite de todos los asistentes a tan impresionante exposición. Después de una misa solemne celebrada en la por entonces iglesia de Santa María la Mayor, hoy Concatedral, por ser el día del patrono de la ciudad, San Jorge. Al que asistieron las autoridades locales, invitados y público en general que quiso y pudo, pasando posteriormente al salón de actos de la Excma. Diputación Provincial, donde se realizó el acto inaugural. Finalizado el mismo todos los presentes acudieron al Ayuntamiento donde estaba instalada la exposición.C Cncluyeron los actos de esta jornada con un rico almuerzo celebrado a las 14,30 h. en la Huerta del Conde, al que asistieron todas las autoridades invitadas al acto, con la presencia de cerca del centenar de personas.En la misma jornada se rindió un merecido homenaje con un emotivo recuerdo a D. Tomás Martín Gil (1891-1947), ello por la palabra del gestor municipal D. Fernando Bravo.

Así como la magnifica disertación de D. Antonio Rodríguez Moñino, erudito catedrático y bibliófilo, sobre la figura del ilustre extremeño D. Francisco de Aldana (1537-1577). Presentaron magnificas ediciones y documentos: La Catedral de Coria, El Monasterio de Guadalupe, las ciudades de Badajoz y Plasencia, gran cantidad de particulares, el Conde de Canilleros, D. Antonio Rodríguez Moñino, los archivos de los Ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, del fondo del Marqués de la Encomienda, de la Diputación de Cáceres, etc. etc. etc.Además, se expusieron obras de: Arias Montano, libros de Martínez Silíceo, de grandes teólogos como Maldonado, Jerónimo de Guadalupe, Juan de Logrosán, Tomás de Trujillo, y otros tantos. Biografías, novelistas, poetas, así como no pocos jurisconsultos y un interminable etcétera. Estos eran algunos extremeños que por aquellos días permanecieron expuestos ante la mirada curiosa e interesante de varios miles de visitantes.“Ricos reposteros adornan la escalera monumental del Ayuntamiento.

Tres magníficos cuadros reciben al visitante: López de Ayala, Carolina Coronado y Espronceda, la sala guateada en carmesí con vitrinas y mesa en caballete. Dos mil y pico de libros. Magnífico tesoro de papel nunca antes visto, ni concentrado, resultado de la ciencia y paciencia de muchas generaciones, acumuladas en venerables folios. Presidiendo el salón, los bustos del Generalísimo Franco y de Miguel de Cervantes, príncipe de los ingenios españoles. Litografías de varias figuras extremeñas: Arias Montano, Hernán Cortés, Pizarro, García de Paredes, Francisco Sánchez de las Brozas, Vasco Núñez de Balboa. Completan lo expuesto magníficos medallones de plafón.

Un escrupuloso orden científico preside las secciones correspondientes: Pedagogía, Bellas Artes, Filosofía, Poesía, Novela, Historia, Monografías, Derecho y Legislación, Sociología, Conquistadores, Biografías, Folklore, etc. etc. En un evento como el que nos ocupa, no podían faltar las obras de aquellos extremeños amantes del terruño, como es el caso de: Hurtado, Sanguino, Constanzo, Berjano, Corvasí, Segura, López Prudencio, y otros muchos más.

No faltan las publicaciones de la época, tales como Alcántara, Revista de Extremadura, Revista de Estudios Extremeños y numerosos ejemplares de nuestros diarios regionales y provinciales.Y mientras en las vitrinas, los libros de mas valor, manuscritos raros e inéditos, dos cartas de Godoy a su hijo desde Roma y el decreto de exoneración a toda su grandeza, fechado el 18 de marzo de 1808; el asentamiento de los moriscos en Extremadura; la vida de un extremeño olvidado, el Marqués de la Piovera; ejecutorias de hidalguía con bellas miniaturas, entre las que destacaba la del título de Encomienda; los privilegios de confirmación del Fuero de Cáceres, original que se exhibe junto al de Plasencia”.

Toda una exposición que se recomienda a chicos y mayores, a profesores y alumnos, a extremeños y visitantes, y que es muy posible que cuantas personas la visitasen no la olvidarían mientras vivieran.

Sin duda un magnífico acontecimiento cultural, que con el paso del tiempo se ha olvidado y no se ha realizado ninguna referencia institucional. Los cacereños somos así.