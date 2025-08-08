Una pancarta en una protesta contra los delitos en los cargos púbicos. / CEDIDA

El desfile de casos sólo sirve para alimentar la pira (temporal) funeraria en tres distintas focos: los medios, los enemigos políticos (especialmente aquellos que aún no han tocado poder, o lo han hecho levemente) y, paradójicamente, los propios aliados, por aquello del río revuelto.

La depravación de usar las administraciones públicas como patio de recreo para intereses personales no se queda en la evidencia de lo que claramente es: un delito. De hecho, es algo peor: una traición a la confianza colectiva, un puñal oxidado clavado en el ajado contrato social.

Casos como el de Cristóbal Montoro, con su sombra alargada sobre el uso de Hacienda, no solo para intereses propios sino sumando supuestos ajustes de cuentas políticos, o Santos Cerdán, envuelto en las turbias aguas de presuntos favores desde el poder, nos recuerdan que el Estado puede convertirse en un arma de doble filo. No es solo la corrupción tangible, el sobre en la mesa o el contrato amañado. No. Es la silenciosa erosión de la fe en las instituciones. Parece esa confianza institucional un edificio robusto, pero cada caso incide en su decadencia.Y no se recupera con facilidad, ni sirve unas disculpas dirigidas o una dimisión tardía. La administración pública, que debería ser un engranaje neutral al servicio del ciudadano, se transforma en un tablero de ajedrez donde los peones siempre pierden.

Arrogancia

José Luis Ábalos, con su caso aún resonando en los pasillos de la política española, ilustra otro matiz de esta perversión: la arrogancia de quien cree que el poder es un escudo y no una responsabilidad. Las acusaciones de irregularidades en contratos públicos durante su etapa como ministro no son solo números o firmas. Son el reflejo de un sistema donde el control se diluye en favores, lealtades y silencios comprados. Cuando las administraciones se convierten en herramientas para el beneficio personal o partidista, el daño no es solo económico, sino ético. Porque normaliza la idea de que el poder es un fin en sí mismo, no un medio para servir. Mientras los implicados se escudan en tecnicismos legales o en el clásico "yo no sabía", como si el 'in vigilando' fuera pura mitología, la ciudadanía observa con una resignación que es, quizá, el verdadero triunfo de esta depravación.

La punta del iceberg

Con todo, lo más inquietante no es el acto en sí, sino el eco que deja: la sensación de que estas prácticas son solo la punta de un iceberg que flota en un mar de impunidad. Los nombres y las formaciones políticas cambian pero muestran los síntomas de una misma enfermedad: la tentación de convertir lo público en privado.De moldear las instituciones al antojo de quien las controla. Cuando el abuso se disfraza de gestión, el "todos lo hacen" se convierte en excusa peregrina.

Los titulares se acumulan pero la pregunta persiste, como un eco en una sala vacía: ¿quién custodia a los custodios? La respuesta, si la hay, debiera residir en una sociedad que aún no ha decidido si prefiere la indignación o el olvido. La desconfianza hacia cualquier político que busque mayor control o relajación de la separación de poderes en aras a un regeneración o una seguridad que nunca existen debía ser automática. Debía.