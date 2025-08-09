El árbol blanco del Helga de Alvear

Cuando uno camina por las salas diáfanas del museo Helga de Alvear, lo habitual es toparse con obras que, como poco, desconciertan. Debo admitir —y sospecho que no seré el único— que la primera vez que entré en el museo me sentí un tanto desorientado. Para quienes no estamos familiarizados con el arte contemporáneo, hay piezas que no sabemos muy bien cómo mirar, ni desde qué lugar interpretarlas. Algunas provocan preguntas incómodas, y otras nos dejan simplemente perplejos. Pero lejos de ser un obstáculo, esa incertidumbre forma parte del propósito del museo: un espacio que no pretende dar respuestas cerradas, sino sembrar dudas, remover, e invitar a pensar de otra manera.

Lo cierto es que, cuando uno, por ejemplo, visita el Prado, las emociones suelen ser más directas. Basta con mirar y dejarse llevar para experimentar sensaciones profundas: podemos deleitarnos con la belleza de los cuerpos de Adán y Eva de Durero, compartir la tensión y la angustia que emergen de los rostros desgarrados del Dos de Mayo, o experimentar el silencio y la melancolía profunda que emana dela mirada del perro semihundido de las pinturas negras de Goya. Son sensaciones casi palpables, un diálogo íntimo entre el espectador y la obra que no requiere de esfuerzo para comprender. En el Helga, en cambio, la experiencia es otra. Aquí no basta con buscar el deleite estético o la emoción inmediata. La visita se convierte en un reto, en un ejercicio de apertura. A veces hay que dejar a un lado la necesidad de entender para simplemente observar con curiosidad. Y, en caso de que no apetezca mucho darle al coco, al menosquedará la opción de hacerse unas bonitas fotos delante de la lámpara descendente de AiWeiwei o de las esferas de KatharinaGrosse.

De lo que no cabe duda es de que Cáceres ha tenido mucha fortuna al convertirse en la sede de una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa. El Museo Helga de Alvear, en apenas unos años, se ha consolidado como un referente museístico en Extremadura y como una pieza clave dentro de la oferta cultural de la ciudad.

El museo cuenta con obras de los más afamados artistas contemporáneos del momento. Una de las obras más icónicas del museo, sin embargo, no se encuentra en el interior del monumental espacio arquitectónico diseñado por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, sino al aire libre, en su patio. Allí, al final del recorrido, espera un árbol blanco. La obra,del artista suizo UgoRondinone, se titula A Day LikeThis. Made of Nothing and NothingElse, que al español vendría a ser algo así como: “Un día como este. Hecho de nada y nada más”. Representa un olivo milenario moldeado a partir de un árbol real, reproducido con moldes de yeso a partir de los cuales realizó un vaciado a la cera perdida fundido en aluminio, para después ser lacado por completo en blanco.Un árbol que parece arrancado de la tierray convertido en huella petrificada del tiempo.Es mi pieza favorita de la colección y, sin duda, ya se ha convertido en un icono del museo.

El Helga de Alvear ha abierto un horizonte nuevo y vibrante para Cáceres, una ciudad que guarda mucho más que su valioso conjunto monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cáceres sueña con ser Capital Europea de la Cultura en 2031, un desafío apasionante en el que el museo de la calle Pizarro juega un papel fundamental gracias a su proyección internacional. Pero para que el proyecto sea ganador, será clave que sus responsables sepan conjugar y poner en valor todas las manifestaciones artísticas y culturales que laten hoy en nuestra ciudad, gracias a la pasión de tantas personas, asociaciones e instituciones.

Y que toda la ciudadanía se sienta partícipe. Para ello, el proyecto debe enraizarse en el sentir de los cacereños, reflejando el alma y la historia que conforman el ser de esta ciudad. Porque sin raíces firmes, corremos el riesgo de convertirnos en el olivo blanco de Rondinone: una presencia bella, sí, pero sin hojas, sin frutos, sin vida.

