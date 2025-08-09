Don Álvaro de Sande y Golfín de Paredes

Y enlazándonos con el anterior artículo de nuestra autoría, vamos a referirnos a un personaje histórico cacerense que ni el tiempo ni las autoridades, pese al tiempo transcurrido han sabido valorar la importancia de su existencia puesta al servicio de España y en claro ejemplo del coraje de los hombres y mujeres de esta querida tierra nuestra.

En la Primera Exposición del Libro Extremeño, celebrada en el año 1948 aquí en Cáceres, uno de los documentos presentado fue el manuscrito de la vida de don Álvaro de Sande (1512-1573), escrita en latín por Huberto Foglietta y traducida por un capellán de la casa de Valdefuentes en 1631.

Procede dicho manuscrito del archivo del marqués de Valdefuentes, cuyo palacio estaba en el pueblo de dicho nombre. Al venderlo en el siglo XX sus descendientes, desapareció el archivo, siendo destruidos sin valorar muchos documentos y otros como dicha biografía fueron a parar afortunadamente a una librería de viejo de Madrid, donde lo compró D. Antonio Rodríguez Moñino, quién muy amablemente lo puso a disposición de D. Miguel Ángel Orti Belmonte para su estudio y publicación. Fue D. Álvaro de Sande primer Marqués de la Piovera, Cuarto Señor de Valhondo y Señor de Valdefuentes, fue hijo de Álvaro de Sande e Isabel Paredes Golfín, nieto de Juan de Sande y Teresa Álvarez de Ulloa, y biznieto de Álvaro de Sande e Inés González Espadero, y fue este su bisabuelo, el primer miembro de la familia que vino a Cáceres en el siglo XV procedente de Galicia (Orense), que era la cuarta generación de los Sande.

La vida de don Álvaro, debió de ser un encargo de su hijo Rodrigo, que posiblemente le conoció en la corte saboyana, a la que fue afecto el hijo de don Álvaro. Foglietta conoció a Sande, pues escribe: «Muchas cosas hizo don Álvaro de Sande que fueron grandes y claros testimonios de su singular valor, atrevimiento, constancia y providencia. Y no es quién me hace esto la fuerza del amor que a este varón tengo, ni la sangre, ni oficio, sino su conocida virtud. También debo de tratar a soldados del tercio que mandó Sande, pues la multitud de detalles, anécdotas y sucesos familiares revelan un conocimiento directo que solo pudo conocer de esta forma».

Al estilo de los clásicos, pone en boca de su héroe discursos y palabras a sus soldados. Fue don Álvaro de Sande un cacereño de rancio abolengo nobiliario, nacido en el barrio de San Mateo, y que de tesorero de la Catedral de Plasencia llega a Gobernador del Estado de Milán. De el decía Carlos V: Por mucho que se ande, no se encontrará otro Sande.

De la vida de don Álvaro no se sabía casi nada, solo lo que recogió Ulloa y Golfín en el Memorial de la Casa de Ulloa y las repetidas veces que citan su nombre en los hechos militares historiadores, como Fray Prudencio de Sandoval, Cabrera de Córdoba, etc. y en algunos publicados en la Colección de documentos inéditos para la Historia de España.

Desde su más corta infancia, estaban empeñados los padres de don Álvaro que este entrase a formar parte de la Iglesia, así lo enviaron con pocos años a la ciudad de Plasencia, bajo el cuidado de su tío CarlosNuflo de Sande, tesorero de la catedral , pero desde un principio el jovencito demostró una especial inclinación hacia el mundo de las armas, algo que con el paso del tiempo fue creciendo en su interior hasta anular el interés familiar de que se ocupase de continuar los pasos de su piadoso tío.

Y entre tanto hecho de armas de ir y venir por Europa y África, don Álvaro, se desposa por poderes con doña Ana de Guzmán, siendo testigos Nicolas de Ovando, Rodrigo de Ovalle y Cristóbal Cornejo, esto ocurría el 23 de septiembre de 1550.

La descendencia de nuestro protagonista fue la siguiente: Don Álvaro de Sande (hijo natural), don Rodrigo de Sande y Guzmán. Su nieto fue don Álvarode Sande y Enríquez. Su biznieta doña Ana de Sande que casó con Alfonso de Lancaster, Duque de Abrantes, quienes tuvieron a sus hijos Agustín y María de Lancaster, siendo el varón II Duque de Abrantes y III Marqués de Valdefuentes.

Sande toma parte en las expediciones de Carlos V a Túnez y Argel, en la de Castel-Novo; va a Hungría, y después a la cuarta guerra entre el Emperador y Francisco I; guerra contra los protestantes y batalla de Mülberg, batalla de Piamonte, expedición a los Gelves, quedando al frente de la guarnición y cayendo prisionero de los turcos, que lo llevan a Constantinopla. El desastre de los Gelves es el episodio más terrible de su vida de soldado, censurado por unos, especialmente por el Duque de Medinaceli, y defendido por otros; pero salió limpia su fama de toda mácula cuando volvió de la esclavitud, y siguió con el aprecio de Felipe II.

La última acción guerrera de Sande fue mandar el ejercito de desembarco en Malta para rechazar a los turcos en 1565, en donde murió Dragut, en que lo atacó en los Gelves. A la vista de la documentación que hemos consultado, hemos descubierto infinidad de batallas en las que participó nuestro héroe cacerense, tanto en Europa como en África, fue el terror de los musulmanes, y apreciado y defendido por los soldados cristianos. Varios monarcas intentaron concederle dignidades y títulos en señal de agradecimiento, la mayoría de los cuales rehusó. También sufrió etapas como preso en diferentes lugares y a punto de fallecer, pero siempre confió en su Fe y en sus propios compañeros de armas.

A penas se le cita en los libros, y se hace recaer la gloria en don Álvaro de Bazán, que mandaba la flota. Sende fue el historiador de tres hechos de su vida de soldado, que fueron: la defensa de Monesterio, el desastre de los Gelves y el desembarco de Malta, que son relaciones oficiales que dan luz a los sucesos, pero omiten su parte personal.

Tenemos en don Álvaro de Sande y Golfín de Paredes un claro ejemplo de aquellos cacerenses que durante los siglos XVI, XVII y XVIII demostraron en prácticamente todos los continentes el valor y la fuerza de aquellos hombres nacidos en estas tierras.

