Conflicto con el temple del Concejo de Cáceres en el reinado de Alfonso X el sabio | EL PERIÓDICO

Alfonso X el Sabio era hijo primogénito del rey Fernando III el Santo, a quien sucedió en 1252. Fue Rey de Castilla y de León durante treinta y dos años hasta su muerte en Sevilla en el 1284.

Conquistó el Reino de Murcia siendo Infante Alfonso en el 1243, dándole un gran impulso a la Reconquista con la toma de las plazas de Jerez, Medina-Sidonia, Lebrija, Niebla y Cádiz.

Al ser hijo de Beatriz de Suabia aspiró a la coronación imperial de Alemania, pero lo oposición del Papa le hizo fracasar en el empeño. Pero lo más destacado del reinado de Alfonso X fue el apartado cultural, ya que le consideramos fundador de la prosa castellana y de la adopción del castellano como lengua oficial del reino.

Gracias a los profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia creó tres grandes centros culturales en Toledo, Sevilla y Murcia. Destacó, sobre todo, la Escuela de Traductores de Toledo, donde cristianos, musulmanes y judíos hicieron una extraordinaria labor de recogida de material cultural y de publicación de libros.

Su gran obra fue el Código de las Siete Partidas donde se recoge lo más importante del derecho romano que se unió a las tradiciones castellanas.

En el apartado de creación religiosa destacaron las Cantigas de Santa María, destinadas a destacar los milagros de la Virgen María. Pero en el aspecto político no consiguió una buena relación con sus súbditos y su reinado fue un cúmulo de conflictos.

Durante los primeros años del reinado la relación de Alfonso X el Sabio con Cáceres se limitó a la promulgación del Fuero de los Granados sin casi tener un contacto con el territorio cacereño.

Cáceres era una tierra llena de conflictos por las malas relaciones de las Órdenes Militares que no aceptaban las villas de realengo. El caso más grave lo suscitó la Orden del Temple por los pastos para los ganados, ya que tenían muchas reses por la zona de Alconétar y miraban con envidia los invernaderos cacerenses.

Todos hemos oído hablar de la Orden del Temple o de los Caballeros Templarios, que fue la más poderosa orden militar cristiana de la Edad Media y de la que se han escrito más libros ya que se la ha rodeado siempre de grandes misterios. Fue fundada por varios caballeros franceses en 1118, siendo su primer Gran Maestre Hugo de Payns. Se encargaban de custodiar a los cristianos que hacían su peregrinación a Jerusalén de las hordas musulmanas.

La Iglesia Católica en el Concilio de Troyes en el año 1129 aprobó la Orden que creció rápidamente adquiriendo gran poder en la cristiandad.

En 1312 el Papa Clemente V la disolvió a instancias del Rey Felipe IV de Francia que agobiado por sus deudas le interesaba hacerse con los dominios y posesiones templarias.

El primer documento que tenemos relacionado con la Orden del Temple y el Concejo de la Villa de Cáceres es una Carta de 25 de Febrero de 1253, de la que existe copia en el Libro Becerro f.º 253, acerca de la avenencia entre dicho Concejo Cacereño y los Freyres del Temple, para dirimir sus contiendas mediante un tribunal arbitral.

Como ya hemos dicho la Orden del Temple anhelaba los pastos para los ganados, ya que tenían muchas reses por la zona de Alconétar, encomienda del Temple, y miraban con envidia los invernaderos cacerenses. La fijación de los límites de ambos términos provocaba infinidad de disputas.

Los templarios invadieron los pastos cacereños en repetidas ocasiones y la Villa de Cáceres se quejó al Rey Alfonso X el Sabio haciendo valer sus derechos.

La importancia histórica de este documento es grande, según el profesor Floriano Cumbreño, ya que es el primer documento que nos da nombres de vecinos de Cáceres, veinticuatro años después de la Reconquista de la ciudad y aporta datos sobre la administración del Concejo y el régimen municipal.

En el documento se fija el tribunal que decidiría sobre el pleito, constituido por dos Freyres del Temple y dos Caballeros de Cáceres, aportando algo desde el punto de vista jurídico muy original ya que cada parte debía de designar los dos representantes de la parte contraria.

El Concejo de Cáceres, según Floriano Cumbreño, nombró a los dos Freyres que fueron: el Comendador de Capiella, Don Lope Pérez y el de Alconétar, Don Miguel Navarro; y, recíprocamente, la Orden del Temple designó a los dos ciudadanos cacereños que fueron Pero Sancho y Xemén Sancho.

A pesar del laudo que dictaron el conflicto no se solucionó ya que los problemas continuaron durante largos años. Poco tiempo después, ante el avance de los caballeros de las Órdenes de Santiago y Alcántara, los templarios abandonaron Alconétar y se marcharon a nuevas encomiendas al Sur y a Portugal.

Al ser una orden extranjera estaban permanentemente en conflicto con las Órdenes de Santiago y Alcántara. Los templarios invadieron los pastos cacereños en repetidas ocasiones y la Villa de Cáceres se quejó al Rey haciendo valer sus derechos.

El día 25 de Febrero de 1253 se reúnen ambas partes en Cáceres. No se sabe si llegó a dictarse un laudo, lo cierto es que el conflicto no se solucionó y que los problemas continuaron.

Pero ante el avance de los caballeros de las Órdenes de Santiago y Alcántara, los templarios abandonaron Alconétar y se marcharon a nuevas encomiendas al Sur, abandonando el castillo, del que se conserva la Torre de Floripes que sobresale de las aguas. Pero la leyenda de la Princesa Floripes la contaremos en otro artículo.

Suscríbete para seguir leyendo