¿Por qué las chicas no suelen pagar en las discotecas?

Chicas de fiesta. / David Aparicio

Cuando era joven, las chicas de mi edad no pagaban en las discotecas y todos los entendíamos como «normal», es decir, formaba parte de la norma colectiva y, por tanto, nada de lo que extrañarnos. Así es como funciona el convivir humano: lo común se hacer norma y es admitido como admisible, bueno, conveniente, etc, sin preguntas al respecto. Desde ese tiempo de juventud han pasado unos años y, aparentemente, cambios importantes en nuestro modelo de sociedad; entre ellos las diferencias de género se van eliminando, cuanto menos como ideal.

De ser esto cierto—evidente en términos de valores—, ¿cómo podemos entender que las mujeres no paguen en buena parte de las discotecas veraniegas de nuestra sociedad igualitaria? Se argumenta que de pagar ellas su asistencia disminuiría notablemente y, por tanto, los chicos al no haber chicas tampoco se animarían a entrar, es decir: es un tema exclusivamente económico. Otros empresarios del sector dejan entrar gratis a este género juvenil hasta las 12 de la noche, por ejemplo, después se obligaría el pago a las mismas.

Otra vez el argumento económico. Pero la pregunta sigue sin ser contestada… ¿por qué pagan los chicos por entrar en las discotecas y no ellas? En términos de igualdad no tiene lógica tal distinción o simplemente es que tal insigne valor no tiene funcionalidad tampoco en nuestras modernas sociedades. Más allá de otras consideraciones se va a las discotecas para «encontrar pareja» como paso previo al encuentro fecundo que permita continuar la especie.

Sí, sé que esto suena a antropología trasnochada, pero toda sociedad se da fórmulas para el encuentro en esto de continuar la especie y la nuestra utiliza ese espacio —junto a otros—para ello. Aquí se produce el encuentro entre ambos y el hombre está dispuesto a arriesgar más recursos para tal fin; la mujer no es tan necesario que lo haga. Aún siendo mayor en número, las mujeres en nuestra sociedad siguen siendo menos para el hombre necesitado de transcendencia. Entiéndase todo ello como un intento de explicación a tal interesante enigma.