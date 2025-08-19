El incendio de Jarilla obligó a confinar Hervás el pasado domingo. / EDUARDO VILLANUEVA (EFE)

Todos contra el fuego fue un eslogan de hace años y quedó en la conciencia colectiva. De nuevo ese mismo es necesario en este tiempo de tragedia en tantas zonas de España.

Todos contra el fuego deberá marcar la acción preventiva y de gestión tanto de los responsables institucionales como de cada uno de nosotros; ya es algo de TODOS. Si queremos mantener el nivel de vida que nos hemos dado como sociedad y el equilibrio vital ante el negro aterrador de nuestros campos y viviendas, debemos asumirlo como el primer reto a solucionar.

Se necesitan recursos económicos puestos por anticipado, conciencia de las imprudencias que en ocasiones cometemos y castigos más estrictos para los que se vengan de sus vecinos o disfrutan ante el terror que ocasiona un incendio apocalíptico como el que estamos padeciendo.

De no acometer acciones como las mencionadas volveremos otra vez a despojar de vida nuestros pueblos y ciudades lamentándonos y discutiendo de la culpabilidad de otros que nunca somos nosotros. Nos esperan veranos con altísimas temperaturas, vientos sin la lógica de antes y lluvias escasas para mitigar los incendios.

De no intervenir con decisión y contundencia de nada servirán los lamentos posteriores. Estamos a tiempo para amortiguar el después una vez que no hemos sido capaces de afrontar el presente, un después que nos incumbe a todos de forma urgente y como máxima prioridad. Ahora compete ayudar a las víctimas directas de esta tragedia colectiva y seguidamente equiparnos con todos los medios posibles y los imposibles para amortiguar las tragedias como las de hoy mismo.