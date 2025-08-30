Palazuelo, el Hilton y una boda de alto copete en Cáceres

Fernando Palazuelo junto a Elena Nevado en un balcón del Hilton de Godoy esta Semana Santa en Cáceres. / Carlos Gil

La familia Palazuelo-Barroso ha puesto sus ojos en Cáceres y la máxima expresión de su admiración y/o interés por la ciudad es el anuncio de la boda de Fernando Palazuelo en el Hotel Hilton de Godoy, que aloja a huéspedes desde este martes, 2 de septiembre. El hermano de la futura duquesa de Alba contraerá matrimonio con la actriz peruana Micaela Belmont el 11 de octubre en la capital cacereña. Pero remontémonos al principio, ¿Quién es Fernando Palazuelo? ¿Cómo llega a Cáceres? ¿Por qué se casa aquí?.

Emparentado con Gregorio Marañón por ascendencia materna (bisnieta del médico y científico), Fernando Palazuelo es hijo de la experta en arte Sofía Barroso y del empresario Fernando Palazuelo, y hermano de Sofía Palazuelo, duquesa de Húescar y esposa de Fernando Fitz-James (hijo del Duque de Alba), Jaime y Beltrán Palazuelo.

Licenciado en Derecho, el novio, el mayor de los cuatro hermanos Palazuelo-Barroso, dirige con su hermano Jaime la promotora Scipion Perú, impulsora del alojamiento de cinco estrellas en el histórico edificio del siglo XVI, incorporado por la administración regional al proyecto empresarial a través de la sociedad pública Extremadura Avante.

La iniciativa se presentó en el Ayuntamiento en diciembre de 2018 y al acto acudieron unos flamantes duques de Huéscar recién casados. El glamour aristocrático lo aseguraba la Casa de Alba y ahora, siete años después, las nupcias prevén concitar en la parte antigua de Cáceres a numerosos apellidos de abolengo. Para alojar al ramillete de distinguidos invitados, muchos venidos desde Perú, los novios han bloqueado todas las habitaciones del hotel desde el lunes 6 hasta el domingo 12, tal y como revelaba a primeros de agosto la revista ¡Hola! en primicia.

Micaela Belmont en el Museo Helga de Alvear en Cáceres / @micaelabelmont

Exministra peruana

La familia de la novia también tiene pedigrí. La joven intérprete tiene una mezcla de antecedentes políticos y familiares notables, con conexiones tanto peruanas como españolas. Es hija de Diana Álvarez-Calderón, ministra de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala en Perú, y del empresario Rafael Belmont, bisnieta de Luis Gallo, quien fue vicepresidente, primer ministro y ministro de Hacienda de Perú, y alcalde de Lima y sobrina segunda de Guillermo Garrido-Lecca Álvarez-Calderón, ex ministro de Justicia de Perú.

La ‘crème de la crème’ en Cáceres en la que va a ser una de las bodas más sonadas del año, justo una semana después de la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla, tradicionalmente capital de enlaces de la alta sociedad. Por ahora no se conocen muchos más detalles de la ceremonia que los publicados por la revista del corazón. Los novios podrían reunir a sus invitados la noche antes en el propio hotel o en algún otro establecimiento de la ciudad o, tal vez, agasajarles con un recorrido guiado por algún experto por la Ciudad Monumental durante su estancia aquí.

Sofía Palazuelo y el hijo del duque se Alba se casaron en 2018 en Sevilla / ¡Hola!

Lo cierto es que el evento obligará a coordinar un importante dispositivo de seguridad en el casco histórico para evitar cualquier incidente. Actos de este tipo, con personalidades relevantes, congregan a infinidad de curiosos y medios de comunicación. A la boda de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James asistieron 300 invitados, una cifra no demasiado desorbitada, teniendo en cuenta que en los pueblos extremeños hay 'bodorrios' que superan los 400 invitados. Además de los familiares y amigos de los cónyuges, se espera una nutrida representación de la aristocracia española. El novio ha hecho buenas migas en Cáceres y quizás haya en la lista algunos nombres locales. Sin ir más lejos, esta pasada Semana Santa veíamos a Palazuelo presenciando la procesión de la Sagrada Cena junto a la exalcaldesa y eurodiputada popular Elena Nevado desde el balcón del Hilton en la fachada principal del edificio, que da a la plazuela de Santiago.

Mientras tanto, en este maremágnum de tinte festivo, el vecindario sigue a la espera de que les resuelvan el déficit de aparcamientos. El colectivo vecinal ha venido organizando varias protestas para denunciar un problema que en los últimos tiempos se ha visto agravado por la proliferación de apartamentos turísticos y los eventos que se celebran en el entorno de la Plaza Mayor; a lo que se une ahora la inminente apertura del exclusivo complejo hotelero, que ha eliminado 15 plazas en Santiago. La propuesta municipal pasa por dedicar los estacionamientos de algunas calles próximas a uso exclusivo de residentes.

Revulsivo

De lo que no hay duda es de que tanto el Hilton de Godoy como los nuevos alojamientos del vecino Palacio de Abrantes (igualmente para bolsillos saneados), van a suponer un revulsivo para un espacio público del casco histórico que durante mucho tiempo ha estado de espaldas a la Plaza Mayor y la parte antigua. Cáceres suma un nuevo hotel de cinco estrellas que propiciará un turismo de alto poder adquisitivo, y, a su vez, la ciudad se beneficia del empujón que, tarde o temprano, la actividad turística de calidad va a dar para completar la revitalización urbana de un entorno, pendiente, por otra parte, de la ejecución del proyecto de reordenación de la plaza de Santiago.