Incendio en Arroyomolinos. / Carlos Gil

Llevo un verano entero buscando el fuego, corriendo detrás de las llamas (a veces incluso delante) y hoy, ya en septiembre no paro de preguntarme por qué. Esos son nuestros olivos, decía una mujer en el incendio forestal (IF) de Arroyomolinos mientras un helicóptero descargaba y ella apretaba el brazo de su hija. ¿Es esta su finca? No, pero trabajo aquí, contestaba un señor batefuegos en mano en el IF Aldea del Cano.

Lo mismo respondía un paisano en IF Cañaveral, mientras abría la verja para que el INFOEX apagara las llamas junto a la A-66. En IF Casar de Cáceres más de un valiente caminó sobre las ascuas y se enfrentó al fuego para proteger una casa que no era suya.

La impotencia de Fernando al ver sus cerezos quemados y la emoción de Goyo al recordar cómo durmió junto a su ganado para protegerlo de las llamas en Gargantilla. Amable caminando roto sobre las cenizas de su campo de Jarilla, y Javi contemplando la bestia de 17.355 hectáreas que se acercaba a los praos donde sus vacas solían pastar.

La verdad es que por más cerca que estuve de las llamas, el fuego verdadero lo encontré en cada persona extremeña que sufría y defendía su tierra, como nadie podrá hacerlo. Y personalmente encontré la paz en esta «guerra de verano» cuando Elvira y Jesús decidieron, con IF Jarilla a sus espaldas, salir a tomar el fresco como un verano cualquiera. Era por esto.