La historia del niño salvado por la Virgen de Guadalupe

Cuadro de la ermita del Vaquero. / CARLOS GIL

Con rostro compungido y con apariencia de no haber roto nunca un plato, un niño cacereño nos mira desde el pasado. Un pintor lo inmortalizó en el año 1672, cuando tan solo contaba con cinco años de edad. Desconocemos su nombre y apellidos; su rica indumentaria delata cuna noble, aunque es inviable conocer a qué linaje local perteneció.

El lienzo en el que se plasma a este mozalbete de larga cabellera rubia, en actitud orante -de rodillas y con las manos juntas-, es un exvoto. Es decir, una ofrenda que agradece una gracia recibida por Dios, la virgen o alguno de los santos de la numerosa corte celestial del cristianismo. Cuando se plasman en imágenes suelen narrar un peligro del que se salió ileso o una enfermedad de la que se sanó, siempre por intercesión de la imagen invocada. En este, una pequeña efigie de la Virgen de Guadalupe ilumina la escena, en la que aparece una gran rueda en el fondo que delata el trance: el pequeño estuvo a punto de quedar atrapado bajo un carruaje y su familia mandó pintar el milagro para que no se olvidara.

Una cartela, situada en el margen inferior izquierdo del cuadro, nos relata con exactitud los hechos. Dice así: “Estando este niño en la plazuela de Santa María de esta villa, le derribó un coche y le pasó una rueda por las piernas. Lleváronsele a sus padres, que viendo el caso y viendo a su hijo como muerto, llamaron muy de corazón a la Virgen María del Vaquero por ser muy sus devotos. Mirando al niño, le hallaron solo las señales de los clavos, sin otra lesión y daño. A poco el niño anduvo, luego con admiración de los que le vieron bueno. Niño de cinco años. Año de 1672”.

Los exvotos como este son testimonio de la fe popular de los siglos pasados. Relatos visuales de gratitud, con los que se deja constancia pública de hechos que se promete recordar. De ahí la palabra “exvoto”: por voto, por promesa.

Visto de cerca, el lienzo es un compendio de detalles en el que se retrata al pequeño con la moda cortesana de finales del siglo XVII. El niño viste jubón o sayo de paño color ocre abierto al frente, guarnecido con galones. La manga corta acuchillada deja ver el forro con rayas multicolores. Sobre el cuello y los hombros, una valona almidonada con ricos encajes. Y, a modo de pantalón, unas calzas de media pierna y medias del mismo tono que el cuerpo. En el suelo, a su lado, sombrero de ala ancha con plumas tipo chambergo, un complemento típico de la época que da al infante un aire elegante y gallardo. Todo un “señor” del Siglo de Oro.

El cuadro cuelga hoy en una de las paredes de la ermita del Vaquero, en la calle Caleros. No es un lugar cualquiera: la tradición sitúa aquí la casa de Gil Cordero, el pastor de vacas cacereño que, según el relato devocional, halló en las Villuercas la imagen de la Virgen de Guadalupe en el siglo XIII. Sobre aquella vivienda se levantó después el pequeño oratorio donde se venera a la “Virgen del Vaquero”, bajo la misma advocación guadalupana.

La iniciativa de levantar la ermita surgió en 1612, año en el que el Ayuntamiento acordó adquirir la casa que había habitado el vaquero; una casa en la que, por aquel entonces, vivía una mujer “de mala vida” que provocaba “notable escándalo” al vecindario. Sin embargo, la escasez de fondos públicos demoró la ejecución de la obra y la edificación sufrió prolongados retrasos. Gracias al mecenazgo del cacereño Juan de Carvajal y Sande, presidente del Consejo de Hacienda, la ermita pudo terminarse y fue bendecida en 1668 (sobre la construcción del templo véase el completísimo artículo de Martín Nieto en los Coloquios Históricos de Extremadura del año 1997). Cuatro años después de abrirse las puertas de la nueva ermita, tendría lugar el suceso de la plaza de Santa María, plasmado por los padres del niño para que cualquiera -cuatro siglos después, nosotros- lo vea y recuerde la importancia de la devoción en Cáceres a la Virgen de Guadalupe.

Gil Cordero no es el único cacereño vinculado al culto guadalupense. Si el vaquero fue quién encendió la chispa de una devoción hoy internacional, otro de nuestros paisanos tuvo una importancia trascendental en la historia de la puebla: fray Fernando Yáñez de Figueroa, prior jerónimo y figura clave en la transformación del primitivo santuario mariano -levantado tras la aparición de la Virgen al vaquero- en el gran monasterio que conocerían después reyes, navegantes y millares de peregrinos.

Con el vaquero y con Yáñez de Figueroa, Cáceres dejó su huella en Guadalupe. La ermita del Vaquero es un pequeño relicario que guarda la memoria de este vínculo tan especial con la patrona de Extremadura. El 8 de septiembre, cuando la Virgen del Vaquero regrese en procesión a su casa recién restaurada, el niño del exvoto seguirá mirándonos desde el lienzo. Quizá aquel zagal, de buena familia, tuvo la fortuna de no tener que marcharse de Cáceres y pasar toda su vida en el lugar que lo vio nacer. “Suerte la tuya de poder vivir donde naces”, canta el grupo de moda extremeño, Sanguijuelas del Guadiana. Sin embargo, muchos jóvenes extremeños no tienen hoy esa suerte y, con Extremadura cosida al corazón y aún enamorados de su tierra, se ven abocados a partir en busca de mejores oportunidades que las que ofrece nuestra comunidad.

Por ellos –y también por otros motivos-, resuenan en mi mente, a modo de petición a la Morenita de las Villuercas, los versos de la jota que dicen: “Virgen de Guadalupe, cómo consientes / que los enamorados vivan ausentes / vivan ausentes, niña, vivan ausentes / Virgen de Guadalupe, cómo consientes”.

A todos los extremeños, los que seguimos aquí –por el momento- y los que tuvieron que emigrar, ¡feliz día de Extremadura!