Todos contra el fuego

Los medios aéreos apagando un incendio. / Carlos Gil

¡Cuánto tiempo sin aparecer por estos lares!, la verdad es que han sido solo dos meses, por lo que, salvando las distancias, podemos decir como aquel otro "como decíamos ayer".

Como veis, la columna tiene nuevo nombre, ya os lo expliqué en la ultima del curso pasado. ¡Vamos con ello!. El título de este semana quiere ser un homenaje a todos los que han trabajado sin descanso en los terribles incendios que hemos sufrido en el mes de agosto, y en los que Extremadura ha sido una de las perjudicadas. También quiere demostrar mi cercanía con todos los que han sufrido las consecuencias de los mismos, los desplazados, los que han perdido bienes materiales, y, sobre todo a los que han fallecido en la lucha contra las llamas.

Dejamos de lado las inútiles discusiones entre nuestros políticos, solo les pedimos que aprendan la lección, y lleven a la práctica eso que suena tan bien y que suelen repetir sin animo de cumplirlo "los incendios se apagan en invierno". No tengo claro que el máximo culpable sea el cambio climático, puede ser, pero si lo son los que encienden la mecha, y los que pudiendo hacer mejor las cosas no lo hacen.

Posiblemente leáis esta columna el día de Extremadura. El día de nuestra región. "Nuestras voces se alzan…". Y los que decidieron la fecha escogieron el día de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué?, pues habrá que preguntárselo, y ellos ya dieron sus razones, yo creo que está bien pero de nuevo "con la Iglesia hemos topado". Alguna crítica si he leído y oído, pero no son muchas, la mayoría lo vieron y lo ven con buenos ojos.

Este año la misa pontifical del día ocho la preside el obispo de Coria-Cáceres, Don Jesús Pulido, y eso está muy bien. Recuerdo que cuando Don Francisco Cerro, estaba por aquí, y esta columna se publicaba en la Hoja Diocesana, me dio un toque, porque había escrito que esperaba mas de los obispos extremeños en su petición de la vuelta de la puebla a alguna de las diócesis extremeñas, lo cierto que la situación es la misma de entonces y no hay visos de cambio alguno. Lo de "las cosas de palacio van despacio" actúa como una adormidera que desvanece las reivindicaciones que no tienen la fuerza que debieran. Quedan unos cuantos a los cuales oiremos estos días y a los cuales felicito por su insistencia.

¡Buen curso para todos!