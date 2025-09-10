La paz romana y los aranceles de Donald Trump

Donald Trump. / Jean Catuffe

La llegada de la pax romana y su extensión a buena parte del mundo conocido durante siglos fue una conjunción de varios factores: su fuerza militar, su eficaz organización administrativa, la recaudación de impuestos en todo el imperio, las redes de patronazgo y clientelismo y su retórica como garantes del mejor orden a través de su emperador. Aquí tan solo quiero mostrar algunos paralelismos entre el Imperio Romano y el país gobernado por Donald Trump en relación a uno de sus factores: los impuestos-aranceles.

Con la subida de aranceles a buena parte de los países del mundo, Trump recauda al modo del Imperio romano, si bien no directamente a los habitantes del lugar sí a través de lo que producen y trasladan a la Roma metropolitana siempre ávida de mercancías de cualquier lugar del mundo. Por otra parte, disminuye los impuestos directos a sus súbditos como “buen emperador” y coincidente con su ideología neoliberal, pero a la vez se incrementan los precios en lo que consumen del resto del mundo.

Este impuesto indirecto lo padecen más las clases con menos recursos, pues con su renta acceden a menos productos y a la vez los que más tienen apenas inciden en su renta al disminuir los impuestos directos a las arcas del Imperio. Redonda la jugada: pagan los países periféricos al confiscar una parte de su mercancía y a la vez pagan más sus súbditos más fracasados del sistema. Eso sí, algunos países, a modo de clientela del Emperador, están eximidos del citado gravamen por sentirse amigos del Patrón. ¿Quién dijo que Donald Trump no sabe de historia?