Adivinado el futuro: una nueva civilización y quizás no una nueva humanidad

Estamos trabajando por entender el momento histórico desde lo que llamamos el nacimientos de una Nueva Civilización, la que abarca a toda la humanidad, a todo el conjunto de pueblos que hoy habitan nuestro planeta Tierra. Imposible es entender hoy de los asuntos de los hombres de no comprender el marco interconectado en el que viven, esta misma conexión genera una lógica común que se explica en ella misma.

Predecir el futuro, por tanto, es entender de esta lógica común en su específica cultura del tercer milenio. Los pueblos han de unirse en un futuro cercano, compartirán gobiernos comunes, moneda única y respeto a los derechos humanos como principio vertebrador de la única realidad; a la vez llegaremos a ser más que nunca individuos únicos fruto de la identidad común, planetaria la hemos de llamar, desde ella, desde esa identidad compartida y básica edificaremos cada uno nuestra personalidad, única esta y diferente a las demás; no habrá uniformidad sino más bien unidad básica de objetivos y sentimientos y ropaje diversificado en nuestra específica identidad, suma, por tanto, de la identidad común y la específica, más específica esta última que en cualquier otro momento histórico.

Sobrevivir diez mil millones de individuos en esta planeta requerirá inteligencia compartida, igualdad y respeto a la individualidad, justicia distributiva y compromiso de cada uno en aportar su inteligencia desarrollada desde el mínimo social de derecho a que cada uno tendrá. Así me imagino el futuro de nuestra especie, base para encontrar otros planetas que podamos habitar y llevar la vida consciente a otros lugares del amplio firmamento conocido y de otros de fijarnos en las teorías que los referencian. El futuro está en nuestras manos, busquemos la inteligencia para que sea posible.

