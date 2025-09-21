Avisos a navegantes

Mateos, en la pasada campaña electoral de 2023, posa en el bulevar de Virgen de la Montaña. / Carla Graw

Si el año pasado el curso político se iniciaba con el runrún del traslado del mercadillo (un asunto que terminó cerrándose de forma abrupta después de sufrir meses de dimes y diretes entre el Gobierno local, los comerciantes y las asociaciones vecinales) este año el curso (el del ecuador de la legislatura) comienza con otra polémica: la de la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, que liquidará el bulevar de finales del siglo XIX. Un proyecto que ha puesto en guardia a colectivos medioambientales y hasta colegios profesionales como el de arquitectos, el COADE.

En esta ocasión, no parece que al alcalde, Rafael Mateos, le vaya a temblar el pulso en seguir adelante con la ejecución de la propuesta, que fue uno de los fuegos de artificio de la campaña electoral de 2023.

En honor a la verdad, no se puede decir que ese proyecto se haya fraguado de forma oscurantista. Mateos lo anunció a bombo y platillo durante la campaña electoral y lo abanderó como una de las señas de identidad de su programa electoral (foto).

Caso distinto es el hecho de que se abra un proceso participativo en pleno mes de agosto y de que ningún miembro del Gobierno local (tampoco funcionarios de Urbanismo) acudieran a la llamada del COADE y el Ateneo para debatir sobre esta polémica reforma.

Ahora resta conocer las alegaciones que se han realizado y si van a suponer un cambio significativo en el proyecto encarrilado. De momento, la protesta ciudadana con la que se amagó (se habló de encadenarse a los árboles de la avenida) en el encuentro del Palacio de Camarena no se ha producido. Aquello fue un aviso a navegantes que no ha terminado de fraguar.

Otro aviso a navegantes fue el que hizo el presidente de Vox Cáceres y parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, quien fue bastante explícito después del acercamiento que protagonizaron PP-Vox antes de cerrar el curso político con su apoyo a la inversión del remanente. «No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Tenemos memoria y principios», ha manifestado en referencia a los desaires que los populares han realizado esta legislatura a los de Abascal.

De esta forma, la incógnita presupuestaria planea, un año más, sobre la legislatura del PP. Con el PSOE de Belén Fernández afeando a Mateos que apele a la negociación de cara a sacar adelante las cuentas de 2026 pese a « un acuerdo presupuestario incumplido», en referencia a las propuestas introducidas por los socialistas para dar luz verde a las cuentas del presente año, la pelota vuelve a estar en el tejado de Vox y del juego que consiga hacer su portavoz municipal: Eduardo Gutiérrez, con un grupo renovado tras la salida de Raquel Mirat.