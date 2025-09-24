Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Hasta pronto colegas de mi mundo, hasta pronto"

Imagen de 'El Cautivo', rodada por Alejandro Amenábar. / EL PERIÓDICO

Casa, cotidianidad sin sobresaltos tendente al aburrimiento, ese estado de descanso que corresponde a un sábado alejado del trabajo de casi todos los días. El mundo esta caminado sin mí, como si de una estación en tránsito estuviera a la espera de alejar el frío que me aletarga en esto del vivir.

Incluso el escribir se hace denso, tedioso y lo hago por responsabilidad, como ejercicio obligatorio en esta escuela de severo profesor. Me ejercito con las palabras a través de la voluntad, forjo con energía extra el dibujo de una palabra y otra hasta completar una frase con apenas sentido, por cierto.

Escribo por obligación a la espera de que un día fortalecido en la práctica de este oficio consigo asombrarme a mi y espero que algún que otro lector.

Ese día será el fruto de otros muchos como este, alejado de la musa y descriptor de la masa amorfa de los tiempos sin luz. ¿Acaso los afamados escritores que la historia reconoce tuvieron estos tiempos de quietud? ¿Escribieron como ejercicio de escribientes? ¿Acaso Cervantes tuvo estos devaneos? Supongo que no y supongo que si a la vez, no lo sé, es la respuesta acertada, argumentos hay en una y otra dirección.

De escribir algún día algo reconocido por los otros digno de guardarse, espero que esta página de hoy sea quemada para dejar interrogante a otros colegas que se acerquen a la lógica del escribir y pasen por el mismo trance de nada tener qué decir. Prefiero que ellos, al igual que yo, piensen que son los únicos en escaparse de los cielos y jugar con el barro arcilloso de la realidad. Hasta pronto colegas de mi mundo, hasta pronto.

Domingo Barbolla es filósofo, sociólogo y antropólogo