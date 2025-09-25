Juan Ramón Corvillo, abogado: "Cáceres, Patrimonio de la Eternidad"

Tenía veintidós años recién cumplidos y llegaba a la Plaza Mayor desde la calle General Ezponda, cuando aquella noche de noviembre los fuegos artificiales comenzaron a rasgar el cielo. Subían en silencio, como si dudaran en dejar la tierra, y estallaban en lo alto con una luz que parecía bordar en fuego las torres, los palacios y las murallas. Nunca había visto nada igual. La Ciudad Monumental ardía en destellos dorados y azules, y la emoción se confundía con el humo, los gritos de asombro, el aroma acre de la fiesta y el repique de las campanas.

Celebrábamos que The Old Town of Cáceres acababa de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras la decisión adoptada en París en la décima sesión de su Comité del Patrimonio Mundial, celebrada del 24 al 28 de noviembre de 1986. El acta de aquella reunión dejó escrito que Cáceres merecía su lugar en la Lista Internacional de Bienes Protegidos, por cumplir los criterios (iii) y (iv) de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, ratificada por España en 1982: testimonio excepcional de una tradición cultural y ejemplo sobresaliente de conjunto arquitectónico que ilustra periodos significativos de la historia humana.

Recuerdo que en la Facultad de Derecho habíamos estudiado el texto de la Convención el año anterior, cuando aún se gestaba ese título que traería prestigio global y el apoyo de la comunidad mundial, junto con obligaciones ineludibles, como la exigencia de identificar, proteger, conservar y transmitir a las generaciones futuras el bien reconocido. Toda intervención urbanística debería someterse a control estricto, con planes de conservación que garantizasen autenticidad e integridad. España asumiría además la responsabilidad de informar periódicamente al organismo internacional sobre el estado del conjunto histórico, mientras esta ofrecería asistencia técnica y financiera.

Cáceres fue la primera ciudad de Extremadura en entrar en la Lista de Bienes Universales de la UNESCO. Más tarde llegarían el Conjunto Arqueológico de Mérida y el Monasterio de Guadalupe, completando así el mapa extremeño de la riqueza histórica.

Hoy, casi cuarenta años después, aquel nombramiento sigue, y debe seguir siendo, motor de políticas de conservación, impulso para el turismo cultural y seña de identidad de Extremadura en el escenario mundial.

Aquella noche de 1986, cuando la pólvora iluminaba las murallas y el viento llevaba el eco de las campanas, todos comprendimos que nuestra ciudad quedaba unida a la eternidad, en la mirada de la humanidad que la contempla.