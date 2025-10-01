Domingo Barbolla, sociológo de Cáceres: "Cosas del procrear y algo más"

La acción de procrear es el acto humano básico para existir en la vida, ni que decir tiene que alguien lo tuvo que realizar para cada uno de nosotros que este ahora en esta posición de vivo. Es condición sine qua non, realidad primera y última para coquetear con el pensamiento, lo damos por hecho y no reconocemos esa función a la estructura biológica que nos predispone a necesitarnos como gota de rocío a la sequedad de la duda del desierto; más esta necesidad, una vez satisfecha para el nacido, surge una y otra vez su lógica primigenia buscando otro tipo de encuentro entre los dos seres humanos.

Regular este segundo encuentro es particular de cada grupo cultural, normas varias para «jugar» con la sacralizad que da este necesaria capacidad que propaga la vida, a la vez, digo, refuerza a los actores de tal acto ancestral y básico en la vida humana. Moralidad para el encuentro pacífico de aceptar las normas elaboradas para tratar de lo sagrado, de no hacerlo se produce el conflicto maldecido por todos; infidelidad por romper la norma, la costumbre de lo que el amor dice ser: único para cada uno.

Unimos el orden primigenio en la lógica más sublime conocida entre los hombres: el amor, vinculamos el instinto básico y necesario en el ropaje de fiesta. Somos, más allá de la necesaria biología, encuentro cotidiano cargado de moralidad en el juego sucedáneo de la procreación. Entendámoslo así.