Domingo Barbolla, sociólogo: "Cuando los amigos se van y eso de la soledad"

Se van los amigos, esos que entienden tu rostro sin emitir palabra, esos que están de tu lado en cualquier momento, esos que son tu mismo. Se van los amigos y lo harán los hijos, quizás en su día la mujer, aparecerá entonces eso que llaman soledad. Para entonces espero estar mi mente conectada a todo lo que existe, como así es; espero que la materia de la que están hechas las cosas y yo mismo se encuentren porque son de la misma realidad.

Espero que me una a lo vivo como parte de la consciencia más plena, porque ello soy de nuevo yo mismo; espero que los otros seres humanos quepan en mi cabeza como burbuja del mismo respirar; espero, entonces, que la maldita palabra no habite en mi inconsciencia y sea juego olvidado.

Soy materia y regido por sus leyes, soy harmonía compleja al vivir, soy de una especie de vida puro milagro inteligente al ser creadores conscientes de nuestra creación. Hombres y mujeres a millares de millones en miradas reconocidas poblamos la cercanía del espacio, antídoto para la soledad.

Se van los amigos pero permanecen los otros mis iguales, con ellos me siento también arropado, protegido, mimado al saber de su existencia ante mis ojos y ante mi corazón. No puedo estar ciego ni sordo a su cercano paso, no lo estoy, no estoy solo, por tanto. La soledad es refugio de los que apartados quieren estar del barullo cotidiano, están solos los que se niegan a ver a los demás como a ellos mismos.