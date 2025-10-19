Proyectos en un limbo desértico

Infografía de cómo quedará el mirador de San Marquino. / EP

De un tiempo a esta parte numerosos concursos públicos están quedando desiertos en el Ayuntamiento de Cáceres.

Por ejemplo: antes de verano se tuvo que aprobar una prórroga ‘in extremis’ para que la empresa Conyser gestionara las piscinas municipales tras quedar desierto ese concurso público; el proyecto de la Neocueva de Maltravieso se tuvo que volver a licitar tras quedar desierto en inicio; y el último que se ha quedado desierto ha sido la propuesta de construcción de un mirador en San Marquino.

Un mirador que aporte valor añadido a la experiencia turística patrimonial de Cáceres, más allá del casco histórico. El proyecto fue adjudicado en la Mesa de Contratación del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica adjudicó en junio (por más de 140.000 euros), pero tampoco ha salido adelante.

Por lo que el futuro de este mirador es, ahora mismo, incierto. Un proyecto que ya se inició con mal pie, porque se paralizó en la pasada legislatura por las denuncias de los residentes, que instaban a compatibilizar la vida de los habitantes de la zona con la actividad que pudiera tener el mirador (tanto de turistas como de los propios cacereños).

No obstante, un encuentro entre los vecinos, los técnicos y el Gobierno local de Rafael Mateos llevó a buen puerto la propuesta, por las modificaciones introducidas en el proyecto. «Simboliza el potencial paisajístico y turístico de Cáceres», decía el concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal. Pero algo no ha funcionado, y ya van unas cuantas licitaciones con errores o con previsiones desajustadas de costes, porque el mirador de San Marquino se tendrá que volver a licitar.

Como se ha tenido que licitar varias veces la cacareada reforma de la plaza Marrón, uno de los objetivos de la legislatura de Mateos, por diversas circunstancias: una de ellas, un error informático en la apertura de sobres que invalidó la adjudicación de contrato de redacción.

¿Falta de interés de empresas, requisitos demasiado exigentes o condiciones de mercado desfavorables? Sea como fuere, circunstancias para la reflexión municipal.