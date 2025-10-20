"Los misioneros están como una cabra"

Acto de presentación del Domingo Mundial de las Misiones (Domund) en la diócesis de Coria-Cáceres. / Diócesis Coria-Cáceres

Ayer domingo la iglesia católica celebró la jornada mundial de oración por las misiones o sea el DOMUND-2025, una jornada fundamentalísima en el calendario litúrgico de los cristianos; ese día, rezamos por todos los misioneros y misioneras, los ayudamos económicamente y nos comprometemos a ser como ellos, y ésto último, teniendo en cuenta el encabezamiento de la columna, es posible que a más de uno le haga reflexionar y diga «yo a eso no me apunto».

El título, como os podéis imaginar, no es mío, sí, es copiado, ¿de quién?, ni más ni menos que del papa Francisco.

En un encuentro con jóvenes celebrado en 2017, el papa les dijo «para ser misionero es necesaria la locura de la cruz, la locura de la fe, la locura del anuncio del evangelio que dice que Jesús hace milagros». El modelo de cristiano, si Francisco lo tuviera, sería el de los misioneros, por lo tanto si seguimos con la lógica, un cristiano, para serlo, deberá ser misionero. Si esto fuera así y si el títular fuese cierto, deberán ser muchos millones los que estarían como el mismo afirma.

En la presentación diocesana de esta jornada se informó que en la actualidad hay 34 misioneros de nuestra Diócesis, 18 mujeres y 16 hombres. Yo, personalmente conozco a dos, a Paco y a Tomás, y los dos están, efectivamente, como una cabra. Paco (de Cáceres) fue seminarista en nuestro seminario los primeros años de milenio, y sin estridencias del ningún tipo, al poco de ordenarse se marchó, ha vuelto para acompañar la enfermedad de su madre, pero cuando esta murió se volvió rápido para allá y sigue en Mozambique. Tomás (de Villa del Campo), ya está de vuelta, pasa de los noventa, es paisano mio, y ha estado en Chile, Panamá, Brasil, Uganda, Burkina Faso, ¡toda una vida en la misión¡, ¡nunca tuvo nada, nunca pidió nada, nunca necesitó nada! Porque lo tenía todo. Ahora vive en un pueblo de la zona norte de la provincia, cerca del suyo.

Si os animo a que comparéis vuestra (nuestra) vida de cristianos de siempre con la de estos personajes, ¿que me diríais?, ¿lo dejamos o intentamos responder?. Ellos cuando vienen para acá lo primero que nos dicen es que recemos por ellos, pero también nos piden colaboración económica, no para ellos, sino para lo que hacen allá.

¡Siempre hay tiempo para...reflexionar y para... ayudar!