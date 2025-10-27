Una iglesia sinodal (II)

IA y catolicismo. / CEDIDA

Va hoy la segunda entrega de este tema tan importante para la vida de la Iglesia en la actualidad. Hace quince días me quejaba que nuestras comunidades no saben todavía que es lo que queremos decir cuando hablamos de «una Iglesia sinodal», estoy convencido que hasta que no vean gestos y acciones concretas en los que esa realidad se ponga de manifiesto, no lograremos nuestro propósito.

En ello andamos, por eso, cuando terminé aquella primera parte me comprometí a intentar iluminar un poco, en qué consiste una Iglesia sinodal, en la linea del Papa que ha impulsado esta realidad, y que como sabéis ha sido el fallecido Papa Francisco.

Me he decido a preguntar a la inteligencia artificial a que me indicara las cinco características principales que debería llevar a la práctica una iglesia que dice que es sinodal y en menos de cinco segundos me ha dicho lo siguiente...

Escucha y participación: todos los bautizados son escuchados y llamados a contribuir activamente en la vida y misión de la Iglesia.

Comunión: busca la unidad del Pueblo de Dios, respetando la diversidad de carismas, vocaciones y culturas.

Discernimiento comunitario: las decisiones se toman tras un proceso de diálogo y oración guiados por el Espíritu.

Corresponsabilidad en la misión: la evangelización y el servicio no son tarea exclusiva de un pocos, sino de toda la comunidad.

Conversión y apertura: promueve una renovación continua para ser una Iglesia mas cercana, inclusiva y fiel al evangelio.

¿Qué os parece? No está mal ¿verdad?

En la linea de formación diocesana, para aprender mas cosas sobre esta dimensión, el decano de la facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, Don José San José Prisco, nos decía hace unos días lo siguiente, «tranquilos, estamos comenzando, hay muchísima tarea por hacer, muchos creen que esto terminó ya, y es todo lo contrario, es algo de futuro que apenas se está iniciando».

Creo que estas acertadas palabras nos dan ideas de lo que esto significa. En este camino, es verdad, hay personas que tienen mas responsabilidad que otras para que esto llegue a buen término, es necesario aprovechar la inercia que ahora se siente para dar los pasos que se deben dar.

Sin embargo, no dudéis que habrá muchos que intentarán poner ‘palos en las ruedas’ para que esto no vaya a la velocidad que tiene que ir.

¡Mucho ánimo y mucha fe para todos!