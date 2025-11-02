Un consorcio estancado

Cáceres, ciudad patrimonial. / AYTO. CC

Que la cuarta parte del presupuesto de un consorcio -que se creó para proteger y ensalzar un casco histórico Patrimonio de la Humanidad- se vaya en la construcción de dos esculturas por los 40 años de la declaración de la Unesco, dice muy poco de la ambición de un ente que está estancado desde su creación en 2013.

Y es que el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica carece sobre todo de ambición presupuestaria: esta misma semana se ha dado luz verde a las cuentas para 2026 que ascienden a 250.000 euros. En contraste con los presupuestos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que en 2025 superó los 4 millones de euros, la comparación produce sonrojo.

Sólo en proyectos de investigación, y con un incremento del 25 % con respecto a 2024, el consorcio emeritense ya cubre los 250.000 euros del consorcio cacereño. Aunque su trayectoria ha sido correcta, es necesaria la modificación de aspectos ya establecidos desde hace años, así como la incorporación de necesidades reales para que, de una vez por todas, tenga el nivel de competencias que se merece; está estancado y debe ser más ambicioso.

El presupuesto de este año lleva partidas exiguas como los 11.000 euros para la eliminación del jardín de la diosa Ceres del Foro de los Balbos. Se suprime ese parterre para dejarlo «expedito» de cara a la restauración del lienzo de esa parte de la muralla, según el edil de Patrimonio, Tirso Leal.

Y 19.000 euros a la eliminación de pintadas y ‘grafitis’. Y y otros 29.000 euros para eliminar ‘elementos degradantes’ en la Ciudad Monumental y mejorar así su imagen.

Partidas muy poco ambiciosas para un presupuesto que resulta irrisorio. Por lo que desde el Ayuntamiento de Cáceres deberían instar a la Junta de Extremadura a que aumente su aportación; y al Gobierno central que se incorpore a través del Ministerio de Cultura o de Hacienda.