Un loco sin Dios que puede cambiar de opinión

El escritor extremeño Javier Cercas, durante la presentación de su nuevo libro: 'El loco de Dios en el fin del mundo' / Efe

Hace unos meses dedicaba la columna a presentaros la obra "El loco de Dios en el fin de mundo" de nuestro paisano Javier Cercas. Como os dije, entonces lo hice utilizando las impresiones de la crítica, y teniendo en cuenta las opiniones de personas reconocidas y valoradas por mí.

Ahora es distinto, acabo de terminar la lectura de la novela, por lo tanto, lo que diga es mi opinión personal. Si no la habéis leído, os digo que es absolutamente RE-CO-MEN-DA-BLE. Primero, si os gusta leer, segundo, si os gusta leer sobre cuestiones relacionadas con la temática religiosa, y más aún, si no os gustan ninguna de las dos cosas, os la recomiendo también.

Mi memoria inmediata es bastante penosa, lo aprendí en mi época de estudiante. Aunque tenga el propósito de releerla, con lo hecho hasta ahora y como me he sentido cuando la leía, ya tengo mi opinión fundada.

El punto de arranque de la obra es igual al de algunas de las ya publicadas por el autor extremeño. Siempre hay algo, un gesto, una acción, una conducta que mueve su ingenio. “Su madre estaba convencida que después de su muerte volvería a ver a su marido”, esta verdad (locura) eje fundamental de la fe católica va a ser una de las claves. Esto, junto con la invitación que recibe por parte del Vaticano para acompañar a Francisco en su viaje a Mongolia en el verano de 2003, y tener la posibilidad de poder plantear al papa personalmente la pregunta de si su madre tenía razón, le dieron el empujón definitivo.

Tened en cuenta de que estamos hablando de un autor ateo confeso, anticlerical practicante, un loco sin Dios (así se llama él) se embarca en esta tarea, y le sale un libro de 500 páginas.

No he leído ninguna biografía de Francisco, pero estoy seguro de que para hacerse una idea de como fue el papa argentino hay que leer este libro. Las amplias entrevistas que tiene en el Vaticano con responsables de dicasterios o de oficinas vaticanas, cada uno conocedor de alguna dimensión de la vida o de las acciones del papa recién fallecido, son verdaderamente impresionantes.

“Qué ¿vuelves convertido en un soldado de Francisco? Le dice su mujer al volver. -Tranquila sigo siendo ateo. - ¿Estás seguro? – Completamente, ateo y anticlerical como Francisco...bueno, Francisco solo es anticlerical”.

Y pensar que hubo alguna periodista que le acusaba de blanquear al catolicismo con esta obra. (¡Ah, se me olvidaba! Leedla hasta la última página, porfa)

¡Qué pena que Javier Cercas no haya conocido a más misioneros! Solo así se podría haber hecho realidad el título de la columna.

¡Mucho ánimo para todos!