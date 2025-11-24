No sé si recordaís, que cuando dediqué la columna a comentar la película “Los Domingos”, y las noticias sobre Rosalía, terminaba preguntándoos: ¿que está pasando?, ¿es que está cambiando el aire? Lo cierto es que en las ultimas semanas ha sido un tema recurrente en algunos foros.

Los obispos han estado reunidos en su sede de la calle Añastro de Madrid, celebrando una de las dos plenarias anuales que tienen programadas, en el discurso inaugural, el presidente hizo alusión a estas cuestiones, denominando al fenómeno como el “giro católico”, es verdad que apuntaba algunas reservas, pero ahí estaba la cita.

Os digo que si a estas alturas necesitamos de una película de temática vocacional, de la opinión de una cantante de fama, de que el presidente del gobierno cite la última encíclica del papa, o del éxito de algunos peculiares grupos juveniles, es que debemos andar bastante mal.

Una institución con mas de dos mil años de historia, en los que nadie ha podido con ella, no puede depender ahora de esto, !por favor¡. !El cristianismo es invencible! ¡Muy subido lo vemos!, y eso ¿por qué? me diréis, porque siempre ha habido alguien que ha estado a la altura que le marcó su fundador: Jesucristo, siempre ( los Santos Padres (s. II-III), Benito (s.V), Isidoro (S.VI), Bruno (s.XI), Francisco de Asís y Domingo de Guzmán (s.XII), Vicente de Paúl (s.XVI), Federico Ozanam (s.XIX). En la lista no aparece ningún papa, aunque alguno se lo merece, otros no.

¡El cristianismo es invencible! mientras tenga un ejercito, con unas armas muy especiales, de 130.000 misioneros que están al lado de los que los necesitan. En la situaciones más dramáticas, donde las ONGs mas audaces no aguantan, solo permanecen ellos. Sus preferidos son los pobres, los que no cuentan, los que lo tienen todo perdido, los que están clavados en la cruz de su maestro: Cristo. ¿Por qué creeis que Francisco insistía en una Iglesia misionera?.

¡El cristianismo es invencible¡, porque su aportación ha sido clave, para ser lo que somos; los ateos más influyentes y reconocidos del siglo XIX y XX, que atacan duramente a la Iglesia, y que han influido en tantos, reconocen de una u otra manera que “que todos tienen que llamarse cristianos”, ¿cómo? “si el cristianismo es verdadero la humanidad no está compuesta por lamentables gusanos. La doctrina de Cristo proclama la dignidad fundamental de todos los seres humanos” dice uno de los mas recalcitrantes.

Y nosotros dando vueltas a esas cosas, si la iglesia de dedica a lo que tienen que dedicarse, no hay quien pueda con ella. Ahora bien, si no lo hace, el futuro será sombrío.

¡Mucho ánimo para todos!