‘Cum Laude’, el relato sobre la identidad
La primera novela del profesor de la UEx Daniel Leno es una reflexión profunda sobre la identidad y está trufada de referencias cercanas a la Extremadura del último siglo
En un mundo literario presidido por los best-sellers de producción industrial y los escritores mediáticos de opiniones ‘cuñadiles’, a veces tiene uno la suerte de toparse con pequeñas joyas, que cuentan historias cercanas, que son las que realmente tienen valor para el lector. Es lo que sucede con ‘Cum Laude’, opera prima del profesor de la UEx y premio ‘Pedro de Trejo’, Daniel Leno, que sorprende con una pequeña historia sobre la identidad, pero con vocación universal. Madrid, Hinojal, Coria y Garrovillas de Alconétar son algunos de los escenarios que atraviesan este relato, donde prima ante todo la buena literatura y la vocación de contar nuestra historia más reciente.
Tras pasar una experiencia cercana a la muerte, Luis Peña, protagonista central, está preparando su tesis doctoral en medio de una tormenta vital provocada por las tensiones del departamento, la enfermedad, la amistad y las preguntas existenciales. Esta es la acción que transcurre en el siglo XXI, pero pronto aparecerá la historia del maestro Luis Peña, pero del siglo XX, tío del protagonista, cuya vida truncada —por la guerra y la enfermedad— aparece en cartas, cuadernos, notas y testimonios, convirtiéndose en una sombra biográfica que el Luis contemporáneo está llamado a reconstruir y comprender. Nunca pudo llegar a leer su tesis, pero ambos son deudores del ‘gen académico’ que teje un paralelismo generacional entre ambos. El Luis Peña del siglo XXI terminará la obra inconclusa de su tío. Todo ello está trufado de profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la amistad, que realizan personajes secundarios como los médicos Enrique y Gabriel. Los escenarios del mundo académico, sus liturgias e hipocresías, la pandemia, e incluso los festejos taurinos populares son el telón de fondo de una novela que se lee con soltura y que invita, especialmente, en su último capítulo a una serena reflexión sobre la muerte.
En definitiva, ‘Cum Laude’ es una acertada novela sobre cómo sobrevivimos gracias a la memoria y cómo la escritura se convierte en un acto de resistencia ante lo inevitable. Ahora que los textos de muchos autores expelen un tufo a chat GPT que tira de espaldas, esta novela es un soplo de aire fresco en un mundo literario donde los textos insípidos triunfan.
