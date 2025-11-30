Votemos: toros ¿sí o no?

Ahora que estamos a punto de enfilar la campaña electoral del 21D, resulta que hay una oenegé que se ha descolgado pidiendo otro tipo de votación en Cáceres: un referéndum para decidir si los cacereños y cacereñas quieren festejos taurinos o no. O mejor dicho: si quieren o no que ese tipo de festejos se sufraguen con dinero público, vía las arcas municipales.

Ahora que la plaza de toros de la Era de los Mártires, edificio Bien de Interés Cultural (BIC) ha vuelto a tomar vuelo con el regreso del PP al Gobierno local (no sólo con las corridas de toros, sino también con la vuelta de los conciertos a este espacio), resulta que la Fundación Franz Weber ha «retado» (porque desde luego es un reto asumir esta petición) al Ayuntamiento de Cáceres a realizar una consulta popular sobre la nueva licitación de los festejos taurinos, empleando las competencias en la materia (y haciendo uso del Reglamento de Participación Ciudadana), para «inquirir acerca de este gasto público».

Con el reglamento en la mano

Con el reglamento en la mano, que está vigente desde 2008, señala la fundación/oenegé, que se contempla en su artículo 22 la posibilidad de que el Gobierno local de turno (en este caso el de Rafael Mateos) convoque una consulta ciudadana para «asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local»; como podría ser la dotación presupuestaria de determinadas cuestiones. En este caso, la tauromaquia.

La fundación recuerda que el actual Gobierno popular ha planteado en los dos últimos años medidas como la «rehabilitación de la plaza de toros, licitaciones asociadas a esta actividad y una promoción institucional directa de la tauromaquia».

La rehabilitación es lógica porque hablamos de un espacio BIC, declarado como tal desde 1992, en cuanto a las licitaciones asociadas, podemos hablar de los conciertos (como el de Rozalén del pasado verano) que ahora se celebran allí; y en cuanto a la promoción institucional directa de la tauromaquia, se puede debatir (faltaría más; e incluso votar), pero no es menos cierto que todas las administraciones extremeñas otorgan ayudas al toro, de una forma u otra...

La fundación critica que "se escuche a una parte muy minoritaria y a grupos de presión" y que "no se tomen medidas tendentes a favorecer la participación ciudadana", como podría ser ese referéndum municipal sobre el gasto en festejos taurinos.

Reseña la fundación que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022, elaborada por el Ministerio de Cultura, especifica que “únicamente el 6,1 por ciento de la población extremeña declara asistir a corridas de toros”. Es decir, “el Ayuntamiento de Cáceres prefiere subvencionar una actividad que se sitúa fuera de las demandas y necesidades reales de la ciudadanía”, afean desde la oenegé.

Que esperen sentados porque en esta ciudad ni se ha planteado hacer un referéndum con un tema tan serio como el de la mina de litio en Valdeflores, como para que un alcalde (o alcaldesa) plantee ahora este debate al catovismo...