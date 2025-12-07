La cruz de Alzapiernas

Se convirtió en un caballo de batalla para el PSOE de Salaya antes de que consiguiera entrar en la Alcaldía. De primeras, los socialistas criticaron la «desastrosa gestión de las obras de Alzapiernas», porque causó «daño económico grave a los empresarios» de la zona. Ya en origen, se denunció que la obra se inició sin seguimiento arqueológico, algo inquietante en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y con unos pliegos que ya incluían la posibilidad de que aparecieran restos.

La obra se retrasó por la aparición de varias canalizaciones y los empresarios supieron llamar la atención mediática para denunciar la situación.

Una vez que se concluyeron las obras, ya en la legislatura de Salaya, el PSOE siguió haciendo su juego con estas ‘escalerinas’ a cuenta de la accesibilidad. Así, en enero de 2020 (con la pandemia de la covid llamando a la puerta), el consistorio hizo público un informe solicitado a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx), que estipulaba que la obra había «empeorado la accesibilidad que tenía la anterior disposición de la vía». Si bien reconocía que «no existe la accesibilidad universal en esa calle».

Una obra que tuvo un coste superior a los 400.000 euros, se demoró durante varios meses y provocó manifestaciones en contra de los industriales de la zona. Y algunos la calificaron incluso de «enorme chapuza urbanística» porque la infraestructura mecánica no cumple con los parámetros de calidad ISO.

Estos días, las escaleras vuelven a los titulares, después de que el Ejecutivo de Mateos haya solicitado un informe técnico a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras tras la denuncia de un hombre de 79 años, que ha remitido un escrito al consistorio, asegurando que su mal funcionamiento le ha provocado una caída, que ha resultado en una «grave lesión» con rotura de clavícula. Lo dicho, unas escaleras que son una cruz para el gobierno de turno.