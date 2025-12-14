Cuando el contrabando sostuvo la vida

En la Raya extremeña, esa cicatriz geográfica que separa -y une- a España y Portugal, el contrabando no fue un delito: fue un lenguaje.

Entre jaras, peñas y pasos escondidos, mujeres como María aprendieron a traducir la necesidad en coraje, y el miedo en supervivencia.

Ahora, con la futurible adaptación al cine de ‘María, la frontera y el camino’ se abre una puerta para que aquel pasado, tantas veces silenciado, encuentre su lugar en la memoria colectiva. Durante décadas, la historia del contrabando se contó en susurros, entre familias que aún conservan la prudencia de quienes vivieron bajo el ojo desconfiado de la autoridad.

La obra de María Luisa Picado y el proyecto cinematográfico que ahora impulsa Luis Jesús Moyano viene a romper esa inercia: a iluminar un territorio emocional y social donde las mujeres fueron columna vertebral, transportando mercancías y esperanzas con la misma determinación.

La figura de María, esa «mujer luchadora y sobreviviente» que todos los implicados en el proyecto reivindican, encarna una verdad incómoda pero necesaria: mientras la guerra y la posguerra asfixiaban al país, en la frontera la supervivencia dependía de caminar de noche, de conocer los vericuetos del monte, de levantar la vista ante la Guardia Fiscal y fingir normalidad con los pies temblando. Y ahí, en ese teatro áspero, las mujeres desempeñaron un papel que la historia oficial rara vez reconoció.

Por eso este proyecto cinematográfico importa. Porque no se limita a recrear el contrabando como anécdota pintoresca, sino que lo contextualiza como un acto de resistencia cotidiana. En una época donde se multiplican las narrativas sobre héroes hechos a medida, conviene recordar a quienes hicieron heroísmo sin pretenderlo.

Llevar ‘María, la frontera y el camino’ a la gran pantalla no solo rescatará un episodio esencial del patrimonio cultural rayano; también contribuirá a mirar de frente una identidad fronteriza que durante mucho tiempo se quiso esconder bajo la alfombra de los tópicos.