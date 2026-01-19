Asignatura pendiente: la unidad de los cristianos

Hace unos días Toko Shengelia, 2,06 metros de persona, ala-pivot del Barcelona Baloncesto, al ser entrevistado como figura del partido terminado, acabó sus comentarios técnicos y tácticos de encuentro, mirando a la cámara, como dirigiéndose personalmente a los que le escuchaban, y diciendo algo que claramente no tenia relación con lo anterior; la entrevistadora al traducir lo dicho por el protagonista lo aclaró “Toko ha terminado felicitando la fiesta del nacimiento de Jesucristo (Navidad) a los cristianos ortodoxos (confesión de la que forma parte), que celebraron ayer 7 de enero”.

Esta anécdota me viene muy bien para comentar el hecho que durante la semana que comenzamos, los católicos celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos, prácticamente en todas la diócesis se organizan actos sobre esta realidad verdaderamente penosa. Cuando de algo se dice que “ya solo nos queda rezar por ello” queremos expresar que la cosa no va todo lo bien que nos gustaría.

A lo largo de la historia ha habido gestos, repito de nuevo, verdaderamente penosos que ahondaban la división.Sin embargo, os puedo decir, sin temor a equivocarme, que desde el Vaticano II para acá, el ecumenismo es una de las cuestiones en la que mas se ha avanzado, por lo menos en el talante de la relación entre los dirigentes de las distintas confesiones.

Por poneros un ejemplo cercano, en Cáceres tenemos la marcha por la paz que se lleva a cabo a mediados de diciembre, en ella hombro con hombro, caminan juntos personas de todas las confesiones cristianas de la ciudad.

Recuerdo todavía algún compañero o compañera de universidad, que sabían muy bien que era eso de tener alguna asignatura pendiente. Normalmente, era esa asignatura que se te atraganta, van pasando las convocatorias, no puedes con ella, y te trae por la calle de la amargura. Creo que la universidad establecía un numero de convocatorias a partir del cual no había nada que hacer, no sé como va el tema hoy.

¿Desde cuando los cristianos tenemos esta asignatura pendiente? Si os digo que desde el siglo IV, creo que ya hemos sobrepasado con creces el numero de convocatorias, ¿hasta cuando durará la paciencia de buen Dios Padre (...y madre, como dice un compañero del valle del Alagón) a la hora de concedernos nuevas oportunidades?

¿Quizá nos haya dejado por imposibles? Seguro que no.

Ya pasamos la romería de los Mártires, pero vienen otras a las que no podemos faltar.