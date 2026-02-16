¿Qué fue primero los carnavales o la cuaresma?

Me recuerda el título de esta semana aquel otro, que nos propina el maestro, ¿qué fue primero el huevo a la gallina?, y nosotros dándole vueltas al asunto sin saber que responder, hace poco creo haber leído que ya hay una solución científica al misterio, pero no recuerdo ahora mismo cual es la solución.

El enigma que planteo esta semana, no tiene color, sin duda fue primero la cuaresma, pues tiene casi XX siglos de historia, el carnaval surge mas tarde como «preludio festivo» de las penitencias que venían después. En el siglo IV la cuaresma ya está organizada litúrgicamente, pero mucho antes las comunidades cristianas mas primitivas, vivían estos cuarenta días como preparación a la Pascua.

La cuaresma era y es un tiempo importantísimo para los cristianos, los sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y eucaristía, se recibían los tres al termino de la misma, o sea que la opción libremente adoptada de ser cristiano tenía como referencia clave a este tiempo, sin el cual, no era posible llegar a la pascua, a la realidad de la resurrección.

La expresión «carne vale» (adiós a la carne) aparece fundamentada en los siglos X-XII, y la palabra castellana carnaval a partir del siglo XV. Es posible que cuando la disciplina del ayuno fue mas estricta (siglos IX-XII) comenzaran a aparecer estas celebraciones previas, las cuales, con el paso del tiempo han llegado a tener las preponderancia que tienen en la actualidad.

Pero quizá la cuestión no sea tan sencilla, la antropología nos describe una serie de fiestas muy parecidas a los carnavales, pero con ninguna relación con el cristianismo. Os cito dos: las celebraciones que los romanos dedicaban a Saturno (saturnales) aparecían acciones claramente pre-carnavalescas: intercambio de roles, banquetes abundantes, supresión del orden social, licencia para la burla; o las fiestas griegas dedicadas a Dionisio/Baco donde las máscaras, los excesos y la ruptura de normas eran sus sellos característicos.

Es posible, por lo tanto, que los carnavales sean bastante anteriores a la cuaresma. Ahí os dejo esta notas precuaresmales, si en vuestro pueblo hay carnavales, pues adelante con ellos, si no los hay, y os apetece, pues os vais al pueblo de al lado.

Pero un poco de moderación, nunca viene mal, sobre todo cuando de por medio está la libertad del otro. Y si la cuaresma os dice algo, pues adelante con ella también.

Como veis la tensión exceso/penitencia, o carne/espíritu da mucho juego.

¿Qué me decís de las torrijas?

¡Mucho ánimo y mucha salud para todos!