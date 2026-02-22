Cáceres: reforma o ruptura

La polémica en torno a la reforma de la avenida Virgen de la Montaña no es solo un debate sobre baldosas, carriles y árboles: es un examen sobre cómo se gobierna y cómo se escucha a quienes habitan la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido la actuación frente a la presentación de 1.700 firmas en contra y la oposición de vecinos y colectivos, dejando claro que la obra seguirá adelante sin cambios sustanciales.

Pero aquí surge una reflexión con respecto a cualquier proyecto polémico: ¿mayoría o unanimidad? Que un proyecto cuente con respaldo electoral o administrativo no garantiza consenso social ni participación real. La democracia no se mide solo en porcentajes de votos; se mide en la capacidad de incluir diferentes voces, de incorporar preocupaciones legítimas y de generar acuerdos antes de ejecutar decisiones que no sean reversibles.

El argumento de Mateos, comparando esta reforma con otras intervenciones urbanas como Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara, busca mostrar resultados positivos pasados. Sin embargo, cada proyecto tiene un contexto y un valor distinto. Los críticos señalan que el bulevar posee un valor histórico y ambiental que no ha sido adecuadamente recogido en la memoria técnica, y que el arbolado, aunque oficialmente «respetado en la medida de lo posible», será afectado en su esencia.

Y aquí surge otra reflexión: ¿Pierde pierde legitimidad social un diseño técnico, un proyecto, si no refleja el sentir, las prioridades y derechos de todos aquellos que habitan el espacio? Gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero también implica convencer.

La autoridad no se sustenta únicamente en la imposición, sino en la persuasión, en la transparencia y en la capacidad de dialogar con la ciudadanía. Y las alegaciones no pueden convertirse en un mero trámite burocrático. Cuando se ignoran los planteamientos de colectivos o de los propios residentes uno puede arriesgarse a iniciar una ruptura entre gobierno y ciudadanos, incluso cuando la intención declarada sea mejorar el espacio urbano.

Reformar la avenida Virgen de la Montaña debería ser más que una intervención técnica: debería ser una oportunidad para conciliar modernización con identidad, movilidad con patrimonio, diseño con comunidad. La verdadera pregunta no es si se peatonaliza o se amplía el bulevar, sino si el proceso respeta los principios básicos de la gobernanza.