‘Los Domingos’: una película que hay que ver

Aunque en nuestra Diócesis se celebre el día de la Inmaculada, en lamayoría de las diócesis españolas el día del Seminario coincide con el día de San José (19 de marzo). Nuestro seminario organiza todo lo relacionado con las vocaciones al sacerdocio alrededor de esta última fecha, que es cuando se lleva a cabo la campaña a nivel nacional.

“Aprovechando que el Alagón pasa por Coria” dedicamos la columna de hoy a la última película que trata el tema vocacional. Recuerdo que ya hablamos de ella hace unos cuantos meses, cuando la relacionamos con esa corriente de pensamiento (o lo que sea) que dice que hay una vuelta a lo religioso en ciertos sectores juveniles (hablaremos de ello, seguro).

La concesión a esta cinta de la Concha de Oro a la mejor película en el festival de Cine de San Sebastián del pasado año, era ya una buena carta de presentación. Su nominación en unas cuantas categorías a los Goyas, va en la misma dirección.

Los premios a mejor película , mejor dirección, mejor guion original y mejor actriz principal (cuatro premios gordos), han sido su consagración definitiva, si además el público ha respondido en salas, está todo dicho, estamos ante una muy buena película.

No entiendo mucho de cine, es verdad, pero os puedo decir que a mí me ha gustado, me ha gustado mucho.

Teniendo en cuenta que estuve dieciocho años de formador del seminario (1985-2003), algo sobre procesos vocacionales puedo saber (mas bien poco, pero algo). Y os digo, que me hubiera gustado conocer y acompañar una historia vocacional como la que aparece en la película.

Una chica normal de dieciocho años, estudia para comenzar la universidad, dos hermanas pequeñas, su madre murió hace años, está en el coro del colegio, tiene novio, pero...siente la llamada del Señor, y quiere probarse, pide consejos, sigue la dirección espiritual, participa en experiencias con religiosas de clausura, el padre no se opone, su tía preferida dice respetarla ¿pero hacerse monja? No lo ve, “tienes que ir a a universidad, conocer cosas que ahora no imaginas” pero...ella, a pesar de todo, lo tiene claro, ingresa en el convento.

No hay milagros por ningún sitio, el único milagro es el convencimiento personal de Ainara de que Jesús la llama, ¿para qué queremos mas milagros?

Imaginaros todo eso puesto en escena en una película, las interpretaciones de los actores: !espectaculares¡. Ya no hay costumbres de cine-furum, para poder dialogar todos. Hoy no, hoy estamos con otras mandangas. Hoy como no pienses lo mismo que el jefe, estás perdido. ¡Que pena!, ¡Que desastre!

A pesar de todo ¡mucho ánimo siempre! Sé tu mismo (pero con razones, por favor).