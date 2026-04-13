¿Qué pasó después de la Resurrección?

¿Pero, cómo puede venirnos un lunes, con preguntas de este tipo, y que suponemos que tienen una carga teológica para la que nosotros no estamos preparados?

Háblenos de algo mas sencillo, que entendamos a la primera, y sobre lo que podamos dar nuestra opinión; o, díganos algo de algún tema eclesial conflictivo, !que los hay¡, por aquello del morbo de poner algo de picante a la realidad eclesial, la mayoría de las veces muy aburrida.

La verdad es que siempre, aunque alguna vez sea difícil, pretendo que al terminar vuestra lectura, seáis capaces de sacar vuestras propias conclusiones, sobre el tema que se trate.

En un 90 por ciento de lo casos, puedo deciros en cinco o seis líneas lo que los sacerdotes os predicaron la noche de la Vigilia Pascual o el Domingo de Resurrección, a saber: «la Resurrección es el centro de nuestra fe, sin ella no tendría sentido nada, lo que creemos no termina en el Calvario, sino que empieza en el sepulcro vació».

«Ya lo dijo San Pablo, años 45-55 del siglo I (los evangelios todavía no se habían escrito)».

«La Resurrección cambia nuestra actitud vital ante todo lo que podamos vivir. Si Cristo resucitó creer en lo que hizo y dijo tiene todo el sentido del mundo».

¿Os suena lo que acabo de escribir? Seguro que si. Bueno, pues en esas seis líneas, va una carga de un contenido teológico de tal calibre, que ha sido enormemente debatido a lo largo de la historia y os digo mas, lo sigue siendo en la actualidad.

En las cátedras teológicas se conoce con el tema ‘El Jesús de la historia y el Cristo de la Fe’. O dicho de otra manera, para que me entandáis mejor ¿el galileo Jesúsque vivió 33 años en Nazaret es el mismo que el que vieron los apóstoles después de la resurrección?

No es este un tema para tratar en la celebraciones, pero otra cosa es la necesidad de que los cristianos sean conocedores de esta o problemáticas parecidas.

«La creencia religiosa no tiene que infantilizar a los creyentes, sino hacer de ellos personalidades maduras y fuertes, encajadas en la voluntad y el servicio de Dios» decía un teólogo.

Por ejemplo, en el año 1960 todavía no había certeza de que el pueblo llamado Nazaret en Galilea (foto) existiera, pero un grupo de arqueólogos, descubre la existencia de este lugar.

Descubrimientos de este tipo han hecho que en la actualidad no haya nadie que ponga en duda la existencia del Jesús de la historia, ¡vamos que no es un invento!, pero otra cosa es el Cristo de la fe, y nos haría falta un “tocho” de 500 páginas para explicarlo.

Pero tranquilos, no lo vamos a hacer; pero sí os voy a decir dónde está la clave de todo...

La clave de todo está en la FE personal de cada uno. ¡Feliz Pascua a todos!