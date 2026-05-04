Después de nueve días volvió a la Montaña

Una vez comenzada la Pascua, la ciudad de Cáceres vuelve a dirigir su mirada hacia la Sierra de la Mosca. No es que el paraje pase desapercibido el resto del año, ni mucho menos; al contrario. Pero en estas fechas adquiere una fuerza especial, casi magnética, que atrae a buena parte de los cacereños.

Hablar de novenas y de religiosidad popular no es exactamente lo mismo, aunque ambos conceptos caminan muy cerca. Algunos sitúan el origen de las novenas en los días de oración de los apóstoles tras la Ascensión, pero lo cierto es que, aunque el libro de los Hechos recoge esos momentos, no menciona una duración concreta de nueve días.

Su popularidad se consolida en el Barroco (siglo XVII), un periodo especialmente fértil para el desarrollo de prácticas piadosas que, con el paso del tiempo, han llegado hasta hoy. No hay fiesta, devoción o advocación mariana que no cuente con su propia novena. Su sentido es claro: perseverar en la oración, prepararse interiormente y fortalecer la comunidad. Sin embargo, la propia Iglesia advierte de ciertos riesgos: deben estar bien orientadas, centradas en Jesucristo, alejadas de la superstición e integradas en la liturgia oficial.

Mientras tanto, la ciudad ha vuelto a desbordarse. Una auténtica riada de personas ha recorrido Cánovas hasta la plaza de Santa María durante días. La concatedral, llena a cualquier hora. Las camareras de la Virgen han prolongado su labor hasta la madrugada. Han pasado familias enteras, asociaciones, grupos… nadie ha querido faltar. Incluso los puestos de libreros han notado el impulso.

Y así, entre fe, tradición y convivencia, Cáceres cierra un nuevo ciclo que se repetirá el próximo año.

Buen mes de las flores para todos.