Presupuestos (casi) en manga corta

Los ediles de Vox y el concejal popular Ángel Orgaz, al terminar el pleno de presupuestos. / Carlos Gil

En el Ayuntamiento de Cáceres los presupuestos de 2026 han salido adelante tras una negociación larga (de meses) que, según el calendario oficial, era municipal; y según el clima político, era casi autonómica; al albur de los vaivenes de PP y Vox para investir de nuevo a María Guardiola.

Las cuentas se han aprobado con el voto de PP y Vox, pasan ahora a exposición pública y entrarán en vigor a mediados de junio. Todo según lo esperado tras despejar la incógnita en Mérida.

Porque la negociación local (capitaneada por el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz) no se ha desarrollado como en años anteriores. Ha estado inevitablemente condicionada por el contexto autonómico, donde PP y Vox han protagonizado una relación mucho menos amable y mucho más tensa de lo esperado.

En la Junta de Extremadura, el acuerdo entre ambos partidos ha supuesto una negociación larga, áspera y, en más de un momento, abiertamente incómoda para los populares. Ese contexto no ha sido decorativo. Es estructural. Y se ha filtrado, inevitablemente, a la política municipal.

El acuerdo en Cáceres entre PP y Vox reproduce esa misma lógica, aunque con menor estridencia mediática: apoyo a cambio de influencia; estabilidad a cambio de negociación permanente. No es un pacto cerrado, sino una convivencia condicionada por equilibrios externos que se reeditan en cada ocasión.

Vox, en este esquema, ha reforzado su papel de socio exigente. No se limita a dar apoyo: lo administra. Fiscaliza la ejecución, como ha expresado su portavoz, Eduardo Gutiérrez, condiciona prioridades y mantiene un discurso en el que el respaldo institucional convive con la presión de la ejecución material de los acuerdos pactados y el reloj electoral de las municipales de 2027.

El PP, por su parte, asume el papel de gobierno que quiere estabilidad, pero que la compra a plazos. Defiende unas cuentas expansivas e inversoras, aunque cada partida relevante pasa por el filtro de una negociación que no siempre es cómoda ni lineal.

La oposición socialista insiste en la idea de que el presupuesto es más relato que transformación, centrando su crítica en la ejecución y en el uso de remanentes. Unidas Podemos mantiene su foco en vivienda y en la estructura social del gasto, con una intervención más ideológica que aritmética.

El resultado no sorprende, pero sí confirma algo: que la política presupuestaria ya no se entiende sin su fase previa, que es la negociación política prolongada (donde Orgaz puede colocarse sus galones); y ahora sin su fase posterior, que es la ejecución vigilada.

Y en ese contexto, la frase pronunciada por el propio Orgaz en marzo sobre no llegar “en manga corta” a la aprobación de los presupuestos --aludiendo al hecho de que en la anterior legislatura del socialista Salaya se aprobaban siempre en verano-- adquiere un significado casi involuntario. No tanto por el mes exacto de aprobación, sino por el hecho de que el proceso ha sido menos meteorológico que político: largo, negociado y condicionado desde fuera del propio Ayuntamiento. Y ha llegado casi a las puertas del verano.

Al final, el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado sus cuentas de 2026 con mayoría asegurada y estabilidad formal. No exactamente en manga corta. Pero con la sensación de que, esta vez, el abrigo sobraba ya en una negociación demasiado sofocante por extensa.