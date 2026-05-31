Cáceres y su memoria partida

Vaya por delante que esto es una columna de opinión. Le vendría bien conocer la diferencia entre información y opinión a más de una presidenta de plataforma salvadora y así entender que para verter una opinión no hay ‘obligación’ de contactar con ella...

Vayamos al tema: en Cáceres se está librando una batalla que va mucho más allá de una cruz de piedra. El debate sobre la permanencia de la Cruz de los Caídos y, al mismo tiempo, el impulso institucional para localizar y exhumar a centenares de represaliados del franquismo, refleja una realidad incómoda: España sigue discutiendo cómo mirar a su pasado.

El contraste es difícilmente más simbólico. Mientras el Gobierno central ha dado tres meses para retirar la cruz al considerarla un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, insiste en defenderla en los tribunales. Y en paralelo, el nuevo consejero extremeño de Turismo, Cultura y Deportes, Laureano León, abre la puerta a declararla Bien de Interés Cultural (BIC), al dictado de Vox.

Frente a esa posición, la Diputación de Cáceres acelera las políticas memorialistas. El último movimiento es de enorme impacto: buscar a cerca de 300 fusilados en el cementerio de la capital cacereña, en la que será la mayor exhumación realizada hasta ahora en la provincia. Su presidente, Miguel Ángel Morales, resume la postura con una frase simple y contundente: «La ley está para cumplirla».

Y ahí aparece la fotografía política y emocional de una ciudad dividida entre dos formas de entender la memoria. Por un lado, quienes consideran que la cruz ya ha perdido su significado franquista y forma parte del paisaje sentimental y urbano de Cáceres. Por otro, quienes creen que mantenerla supone normalizar un símbolo levantado para homenajear a los vencedores de una dictadura mientras todavía hay víctimas desaparecidas bajo tierra. El problema es que ambos discursos conviven sin puntos de encuentro. Y cada decisión se convierte en una trinchera política, absorbida por la lógica de bloques.