Un pescador de Galilea en la Gran Vía

El sucesor de uno de los galileos escogidos por Jesús de Nazaret cuando inició su misión por tierras de la región de Galilea en el año primero, uno que no era ni el más guapo, ni el más alto, ni seguramente el más listo, y como se demostró después, ni el más fiel al Maestro, paseará durante unos días por las calles de Madrid, Barcelona y algunas de las Islas Canarias.

Lo que sí era Pedro, además de formar siempre parte del grupo de los elegidos y tener una gran capacidad de arrepentimiento, era un experto en las artes de la pesca. Era un pescador experimentadísimo. No se le escapaba ninguno de los bancos de peces del lago, preveía las tormentas con un ojo finísimo, dominaba los vientos y las nubes, y las redes no tenían ningún secreto para él. O sea, que Jesús tuvo buen tino al escoger a este pescador galileo como jefe de los doce primeros.

Hace quince años que un papa de Roma no visitaba tierras españolas. Fue Benedicto XVI quien, en 2011, estuvo por aquí. Al papa Francisco, a pesar de sus numerosos viajes, no le dio por ahí y tenía un poco mosca a los obispos españoles esa dejación de dar de lado a la católica España. La verdad es que se ha escrito bastante sobre este hecho y hay explicaciones para todos los gustos.

¿Creéis que hay alguna relación entre el pescador galileo y el papa que va a recorrer la Gran Vía de Madrid, visitar la Sagrada Familia de Barcelona o apoyar a la comunidad que más inmigrantes recibe? En veintiún siglos de historia han pasado muchas cosas, tantas que nos sentimos impotentes a la hora de analizarlas todas.

Os tengo que decir que, efectivamente, uno y otro son el mismo. Los creyentes estamos convencidos de ello. Por eso van a ser multitud los que asistirán a cada uno de los actos en los que va a participar el papa americano y que han sido minuciosamente preparados. Los analizaremos cuando pasen.

Eucaristías, encuentros, visita al Parlamento, apoyo a instituciones solidarias... Todo súper apretado y programado al minuto. Pero, a día de hoy —y salvo sorpresa, que me gustaría que se produjera—, las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia de España no van a ser recibidas por Prevost. No sé qué pasará, pero si finalmente no las recibe, me parecería un mal gesto.

¡Bienvenido, León XIV!