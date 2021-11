La ecologista sueca Greta Thunberg dijo este miércoles en Twitter que "neutralizará" su lenguaje tras ser filmada el lunes coreando insultos durante una protesta con motivo de la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia).

"Me complace anunciarles que he decidido adoptar un 'cero neto' en tacos y lenguaje soez. Si dijera algo inapropiado, me comprometo a compensarlo diciendo algo bonito", bromeó en su cuenta oficial en la red social, en alusión al objetivo global de alcanzar un cero neto de emisiones de carbono en 2050 para frenar el cambio climático.

La activista de 18 años se encuentra en Glasgow para liderar manifestaciones y presionar a los líderes políticos para que tomen medidas concretas a fin de limitar a 1,5 grados el calentamiento global este siglo, tal como recoge el Acuerdo de París de 2015.

El pasado lunes, Thunberg pronunció un discurso ante activistas a las orillas del río Clyde, cerca de la sede de la COP26, en el que dijo que el verdadero liderazgo en la lucha medioambiental estaba "fuera" y no dentro de ese recinto.

Después se difundió un vídeo en el que aparecía con otras compañeras coreando el mensaje de que "ustedes pueden meterse su crisis climática por el culo".