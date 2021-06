Juan Carlos Caso Moreno, miembro del Consejo del Distrito Norte - Cáceres

Se dice que la democracia más directa se produce en las entidades locales como los ayuntamientos, porque los políticos que deben representar al poder del pueblo (democracia) es la más cercana. Si a través del voto el pueblo deposita su poder en teoría en las manos de unas personas que las va a representar y ejercer dicho poder para gestionarlo en beneficio del interés general, ¿hasta qué punto se materializa esta legitimación? Y por lo tanto se ejerce una democracia o una partitocracia que se antepongan los intereses ideológicos y de partidos sobre el interés generales de la ciudadanía.

Veamos como ejemplo los presupuestos que se tramitan como una ley (ordenanza) y por lo tanto tiene que llevar el trámite marcado. Ahora se encuentra en la exposición de alegaciones después de ser aprobado en el pleno del ayuntamiento.

Hace varios años se aprobó que, dentro del presupuesto general, se destinara un millón de euros a una partida llamada «presupuestos participativos» pero sin ser vinculantes, donde toda la ciudadanía podría hacer propuestas para el destino de esa cantidad y así hacer más democráticos los presupuestos, pero al no ser vinculantes no son obligatorios ejecutarlos y mucho menos si no se han hecho dentro del año natural. Por lo tanto, este intento de democratizar los presupuestos queda descafeinados por la voluntad final de la partitocracia.

Lo más sorprendente es ver como hay dos bloques diferenciados en el pleno compitiendo por quienes son más democráticos y sociales en las propuestas de sus presupuestos. Llama mucho la atención que ambos bloques reclamen destinar los dineros de todos a regalarlos a fondo perdido unos (la izquierda y un no adscrito) para los «pobres necesitados» y el otro bloque (centro, derecha y provincialistas) se lo quieren regalar a los empresarios. Que no va a repercutir en una economía circular, ni vamos a saber realmente a qué van a destinar nuestros dineros.

Sin embargo, todos los años se dejan de ejecutar varias propuestas de la ciudadanía y entre las de este año y los anteriores suman más de 4 millones de euros que el ¿poder? del pueblo (democracia) quiere que nuestros gobernantes realicen pero que la partitocracia de izquierdas y no adscrito no han tenido a bien querer realizarlos en los actuales presupuestos (ni tampoco el otro bloque cuando gobernaban),, a sabiendas que estas inversiones generarían una economía circular pues se estaría contratando empresas y autónomos que en su gran mayoría son o están en Cáceres y así prosperar y dar trabajo a muchas más personas a las que dignificar con un salario y contribuir con los impuestos y consumo local y finalmente la ciudad, sus barrios y la ciudadanía disfrutarían de todas esas propuestas demandadas.

Pero no, la partitocracia no ha querido que la democracia contribuya a que estos presupuestos pudieran haber tenido más connotaciones y legitimaciones democráticas.