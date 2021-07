Comprendo que tiene que ser llamativo un titular, pero el sr. Villanueva tendría que haber sido más preciso y haber puesto «la comunidad parroquial de Villar» y también el párroco, están contra «una actuación» de una asociación ecologista en relación a la paralización de las obras del templo parroquial. Quienes me conocen estarán flipando en colores, especialmente los cientos de jóvenes a los que he inculcado valores de respeto y cuidado de la naturaleza. No deja de ser sospechoso que el articulista haya obviado la parte primera en la que precisamente se hacía una defensa de la labor de las personas y de las asociaciones ecologistas.

También me resulta incomprensible, que tras haber llegado a un acuerdo hace más de una semana, como bien le dije directamente a ese periodista, para continuar las obras dejando la torre al margen por un tiempo, saquen ayer parte del comunicado que respondía a buscar esa solución.

Por otra parte y para fijar cuál es mi postura personal sobre el ecologismo le recojo el mensaje que el mismo Jesús Solana, presidente de la asociación aludida, me envió anoche en WhatsApp: Buenas noches, José Luis, no sé si habrás leído la noticia del Periódico de Extremadura. Me pareció muy sensacionalista. El periodista me llamó y no me ha gustado cómo lo ha tratado. Creo que no refleja la realidad. Sinceramente, tienes mi aprecio.

Con mi afecto y respeto.