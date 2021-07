Señor Vara, me dirijo a usted con todo el respeto que merece su cargo, y con el ánimo e intención de que personalmente lea y responda a esta carta. Últimamente está usted muy activo en las redes sociales, poniendo en valor el potencial de Extremadura. Turismo, cultura, energías limpias... Le felicito por ello. Hablar y ‘vender’ las bonanzas de nuestra tierra es una de sus funciones como Presidente y, a decir verdad, la desarrolla muy bien. Como Presidente tiene que apostar fuerte por nuestra tierra y defenderla en el exterior. Pero como Presidente, usted también prometió su cargo para velar por el bienestar de los extremeños, no debería olvidarlo y parece que lo está pasando por alto, o al menos lo está poniendo en un lugar secundario. La Constitución asiste a los ciudadanos y les otorga unos derechos. Ustedes prometen su cargo para hacer que se cumplan y en Alburquerque no se están cumpliendo.

No tengo dudas de que es conocedor del conflicto laboral que está ocurriendo en Alburquerque, ni tampoco del deterioro tanto social como material que estamos sufriendo. Imagino que sus asesores, los miembros de su partido y la prensa en general le tienen al día, mal estaríamos si el máximo responsable de los extremeños no supiera lo que está pasando en uno de los pueblos de Extremadura. Pues bien, señor Vara, usted como máximo dirigente del gobierno de Extremadura, como máximo responsable del PSOE extremeño, no puede seguir, permítame el símil taurino, metido en el burladero. Usted tiene que garantizar el bienestar de los Alburquerqueños. No pueden ni deben seguir mirando para otro lado, lavándose las manos y dejando todo en manos del Ministerio de Hacienda. La justicia social es su prioridad, eso es lo que prometen y llevan en sus programas electorales cuando vienen a visitarnos en campaña, y así debería ser. No tendremos que esperar al 2023 para que vengan a vernos y a prometernos soluciones, ¿verdad? Es ahora señor Vara cuando estamos asfixiados, cuando estamos al limita física y mentalmente, cuando necesitamos su ayuda, cuando le pedimos que cumpla con su deber como Presidente.

Venga usted a Alburquerque ahora, recorra sus calles, hable con su gente, visite nuestras residencias y que las trabajadoras les expliquen su día a día. Vea deteriorarse a pasos agigantados nuestro castillo, el albergue juvenil dejado de la mano de dios, sin terminar, nuestras calles destrozadas, parques muertos, obras sin terminar...Alburquerque agoniza y no podemos seguir así, no puede permitir esto ni un día más. Somos más de 200 las familias afectadas directamente, aunque indirectamente todos los vecinos de Alburquerque sufrimos esta desidia con desesperación.

Se nos adeudan 7, 8 y 9 nóminas ya. Tenemos que comer, pagar las facturas, la ropa y calzado de nuestros hijos y nietos Siga vendiendo las bondades de Extremadura, pero hágase cargo de sus miserias también, en Alburquerque se están viendo y viviendo muchas. Es su obligación, debe ser su prioridad. Sea empático, póngase en nuestro lugar. Usted también tiene familia. Es abuelo, imagine a sus nietos tristes porque ven a sus padres desconsolados, llorando por no saber cómo ni con qué afrontar el día siguiente, con miedo ante un futuro tan incierto. Imagínese a una niña de 11 años que no quiere fiesta de cumpleaños para no gastar dinero… Esa es mi niña. ¿No se le rompe el alma? Alburquerque se muere y usted puede y debe evitarlo.