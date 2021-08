Querido Sr. Salaya.

Imagino que el encabezamiento de mi carta no sea muy de su agrado, pero yo entiendo que si Cáceres es ciudad Ilustre por derecho, su Alcalde debe ostentar ese mismo título y con él representar a todos los cacereños.

Es digno de resaltar la prontitud con la que Ud. y algunos de sus concejales han acudido a subsanar los daños causados a los bancos del Parque del Príncipe, por un grupo de desaprensivos y maleducados, reservados o pintados en honor de esos grupos que se sienten diferentes y con todo derecho a hacer de su vida lo que más les plazca. Todas las tendencias personales o de grupos merecen el mismo respeto y derecho.

Yo a mis 84 años he conseguido aceptar ese derecho y respeto para todos por igual. Mire que era difícil aceptar ciertas cosas, cuando en más de ochenta años has estado recibiendo enseñanzas que apartaban y suprimían actitudes y creencias diferentes, pero mi norma en esta vida ha sido el respeto hacia los demás, aunque no comprendiera ciertas formas de vivir y pensar.

No obstante quisiera exigirle esa misma prontitud de reparación, cuando a otras personas o grupos con otras tendencias, vivencias o creencias, sean atacados por otros grupos de desaprensivos, pues estas personas también tendrán el derecho de manifestar su forma de pensar y actuar en consonancia con su forma de sentir. No quisiera pensar que esta acción hoy merecedora de elogio sea la semilla que se siembra para recoger en unas nuevas elecciones el fruto de los votos.

Con todo el respeto de un cacereño que lleva años trabajando en solitario, excepto el acompañamiento de sus hijos y nieto, trabajando para que esta ciudad prospere y sus ciudadanos puedan vivir en armonía, sin que tengan que abandonarla por falta de trabajo. Todavía recuerdo que en una charla en el Adarve, con Ud. y el concejal de Turismo, hablándole de las deficiencias que nuestra ciudad tenía en relación con el turismo, nos pidió que le hiciéramos una valoración de ellas, y que nos citaría en su despacho para estudiarlas.

Ella se fue esperando su cita. Supongo que desde el sitio en que se encuentre seguirá viendo todavía algunos defectos que se mantienen y las mejoras que se han realizado desde su marcha. Yo di por perdidas sus proposiciones y las mías, pues cierto es que los políticos hacen poco caso a las propuestas de los ciudadanos.