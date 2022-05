Este escrito es una carta de agradecimiento a la Unidad de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres, por su profesionalidad y buen hacer conmigo. Soy una paciente que he sufrido migrañas desde la adolescencia. Me trataron durante varios años con diferentes fármacos sin resultado alguno. Cansada de no mejorar, dejé la unidad. Los ataques de migraña se sucedían cada vez con más frecuencia e intensidad. Un 12 de septiembre, Día de la Migraña, el doctor Ignacio Casado Naranjo, jefe de la citada unidad, habla, en su ponencia, de los nuevos tratamientos y del propósito de comenzar con un grupo experimental para probar su eficacia. Tuve la suerte de formar parte de este. Después de casi dos años de tratamiento, con intervalos sin medicación, puedo decir, por fin, que me ha cambiado la vida. Es por este motivo que quiero hacer público mi agradecimiento al doctor Casado; por su incansable labor por mejorar la vida de sus pacientes, por su tesón para que no cese la financiación de un fármaco con un alto coste sanitario y por su dedicación al trabajo y a la investigación.

Desde mi experiencia, animo y pido encarecidamente al SES que no aparque este logro conseguido; que el esfuerzo merece la pena, porque no hay nada peor que sentirse desahuciado. Gracias, mil gracias a todo el equipo y también al Servicio de Farmacia que se une a este gran proyecto.