Para conmemorar la visita que un santo del siglo XX, Josemaría Escrivá de Balaguer, realizó a Plasencia en el año 1934, el próximo día 6 de octubre se colocará en la capilla del Santísimo de la Parroquia de El Salvador un cuadro con la imagen del fundador del Opus Dei. Hoy, 4 de octubre a las 19,30 horas y en la sala del Artesonado del centro cultural “las Claras”, habrá una conferencia-coloquio sobre la presencia de San Josemaría en Plasencia a cargo de Don Constantino Ánchel Balaguer, investigador del Instituto Storico San Josemaría Escrivá, y moderada por el periodista Rafael Angulo.

San Josemaría visitó a la Carmelitas de Plasencia el 1 de junio de 1934 y según María Ballesteros la comunidad quedó tan impresionada por la santidad y doctrina del fundador del Opus Dei que el recuerdo de aquella visita pervivió en la Comunidad durante muchos años. Luis Adaro, miembro del Opus Dei, pidió en diciembre de 1975 a la Priora que se dirigieran al Santo Padre solicitando la canonización de Josemaría Escrivá de Balaguer, relatando los detalles de su visita al convento.

“El año 1934 el Padre realizó una breve visita a nuestro locutorio. Aún viven dos hermanas -- María del Carmen Teresa del Niño Jesús (Mª de los Remedios Menéndez Rendueles) y Josefina de Santa Teresa (Josefa Fernández Alonso)-- que estuvieron presentes y ellas se han encargado de transmitirlo a las que después hemos ingresado aquí, por lo que el recuerdo permanece muy vivo. Aunque breve, su estancia dejó una imborrable impresión de fervor y santidad por sus palabras y su actitud recogida en los

minutos que estuvo orando ante la reliquia de nuestra Santa Madre Teresa que aquí poseemos”. San Josemaría también aprovechó ese día para entrevistarse con el joven sacerdote Pelayo Mártil. Así relata Pelayo su encuentro:

“Por motivos un poco circunstanciales conocí a D. José María Escrivá, hace muchos años: cuando comenzaba la organización del “Opus Dei”. La primera noticia sobre su obra me llegó a través de un discípulo suyo de la primera hora; y a fe que el discípulo recomendaba el espíritu del maestro: un hombre joven, dedicado íntegramente y sin regateos a su trabajo y a la causa de Dios. En Plasencia, entonces pequeña y dormida ciudad provinciana, llamó la atención aquel jovencísimo catedrático de Física del Instituto recién creado. [José María González Barredo]. Más tarde, él mismo me presentó a D. José María Escrivá; y trabamos amistad desde el primer contacto. Al principio, más que su obra, fue a él a quien conocí; y, desde el primer momento, me dio la impresión de ser un hombre con categoría espiritual fuera de serie”.

Todavía en Plasencia, antes de partir para Béjar, tuvo tiempo para escribir a los miembros del Opus Dei que estaban en Madrid, a quienes tenía muy presentes. En la carta, del 1 de junio de 1934, escribió: «Jesús os guarde. Esta carta es para todos De todos vosotros me acuerdo hoy, mucho de los que estáis pendientes de exámenes. Que el trabajo extraordinario de fin de curso no sea nunca excusa, para dejar la oración».

Plasencia junto con el monasterio de Guadalupe -donde también hay otro cuadro en este caso acompañado del Beato Álvaro del Portillo- mantendrá a partir del próximo día 6 más vivo el recuerdo, con la seguridad de que derramará su gracia y sus favores a cuantos se acerquen a visitarle y rezarle.