Hoy hace un año fallecía la mejor persona que conoceré nunca, mi madre. Dedicó 42 años de su vida a cuidar de los demás como enfermera. No era psicóloga, pero tenía pacientes que solo querían hablar con ella. No era creyente, pero siempre estaba dispuesta a costear de su bolsillo, y en secreto, las excursiones a la Virgen de Fátima de pacientes que no se lo pudieran permitir. Sus amigas le pedían que les escribiera discursos para leer en las bodas de sus hijas y siempre conseguía emocionar. Valoraba más una manualidad a modo de regalo de un paciente que no podía permitirse otra cosa, que cualquier otro regalo. Le encantaba sorprender a amigos y compañeros con cartas o vídeos en fechas señaladas, vídeos que siempre conseguían emocionar al protagonista. «Cómo se te echa de menos en el centro de salud» era la frase repetida por sus compañeros.

Cuando el cáncer apareció, las tornas cambiaron y la tuvieron que cuidar. Dejó huella en todos y cada uno de los profesionales que la trataron durante el transcurso de la puta enfermedad, tanto en el área de neurocirugía del Hospital Universitario de Badajoz como el de oncología en el Hospital de Mérida. Vi llorar y emocionarse a los profesionales que trataron a mi madre en el último tramo de su vida cuando era notorio que la enfermedad iba a ganar. Mi madre era la que llegaba a la sala de oncología y, sabiendo que no se iba a salvar, daba ánimos. Tenía la capacidad de convencer. Tenía el superpoder de hacer sentir bien a las personas. Tenía magia. A todos, gracias. Especialmente al neurocirujano Rafael García Moreno, para nosotros, un genio de la neurocirugía, pero sobre todo, una gran persona. Y gracias a los de siempre, Visi, Cidra, Jesús Cobaleda, Toni, Paqui, Buzo, Antonio Hurtado, amigos con letras de molde, como solía decir ella, a los que daba igual el día, la hora y el lugar, ahí estaban los primeros. A Flor de té, Nena, Rosa Bazo, Eva, Toni Karma, siempre preocupados y preparados para lo que hiciera falta. En realidad, sabíamos que podíamos contar con cualquiera que conociera a mi madre. Una de las maneras de «medir» la grandeza de las personas es el vacío que dejan cuando se van. El que ha dejado mi madre es imposible de llenar. No solo para mí como hijo, si no para muchos de sus amigos. La foto de mi madre ocupa un lugar especial en casa de quienes la querían, pero, lo más importante, es el lugar que ocupa en los recuerdos de todos los que tuvimos la suerte de conocerla y coincidir con ella en esta vida. A todos los que al final de la enfermedad salíais de casa con lágrimas en los ojos, a los que os seguís emocionando en frente de su tumba y a quienes la seguís echando de menos, gracias.