Cáceres, en la mañana, estaba agobiada de niebla y, por otra parte, tenía aspecto sosegado, parecía una memoria blanca y prematura de las navidades. Cuando hay niebla siempre me parece Navidad.

Y Cáceres por la periferia parecía después, más rural, y la niebla se deshacía en penachos y aparecían las calles, las casas, los edificios, comercios, parques, un colegio, una estatua, la de Moctezuma, alejada en la ciudad de la de Hernán Cortes, un dios para el indio.

Cáceres, hoy día tan urbanizada, tan llena, tan viva, me trae recuerdos de hace años, cuando no había rotondas, y atravesaba la ciudad de vez en cuando hasta un almacén de frutas para el comercio familiar y no preguntaba por dónde se iba, porque ya tenía la costumbre de ir casi todas las semanas. Había semáforo, claro, y había menos tráfico. A veces preguntaba por alguna dirección, cuando iba a cualquier otro sitio distinto, y había lugares que después me servían de referencia, el paseo de Cánovas, el antiguo Requeté, el cuartel de los soldados y, muchos años después, la estatua del caballo, que así conocemos la gente de mi pueblo a la estatua o monumento de Hernán Cortes.

La ciudad antigua la visité más tarde y me parecía estar en la villa de Trujillo. No sabía nada del conde de Canilleros. Sonaba bien; era solamente una calle para mí, o una plaza, y solo hoy he descubierto que el conde de Canilleros tuvo que ver con la reconstrucción de la ciudad antigua de Cáceres.

La calle Pintores también ha sido como un referente para quienes íbamos a la ciudad, una calle parecida a la calle Tiendas de Trujillo, calles de comercios, de tiendas precisamente, muy visitada por las mujeres siempre, sobre todo por aquellos años cuando no había centros comerciales. La plaza, grande y monumental, con algo de plaza de pueblo, histórica y noble, con un empaque considerable.

Cáceres tiene para mí, no sé por qué, sabor a calamares fritos y cerveza fresca en mañanas de primavera cuando el azahar perfuma el aire y hay rosas que alegran jardines y balcones: y recuerdo los árboles del paseo movidos por el aire, y me vienen a la memoria los versos «de los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire», versos llenos de no sé qué nostálgicos recuerdos y añoranzas.

Y salgo de Cáceres como de una despedida de algo familiar, de un lugar que está dentro de mí, más que fuera, por lo mucho que lo he visitado, hasta que no pueda volver, y se queden, como dijo Juan Ramón Jiménez: Los pájaros cantando.