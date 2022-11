No de los sellos cilindro de Mesopotamia, no de los sellos de oro que llevan los obispos en el cuarto dedo de la mano derecha o del valiosísimo sello que llevaba en otro de sus dedos el faraón Tutankamón. No. Hablamos del sello que ha sacado Correos para conmemorar el centenario de la creación del Partido Comunista de España (PCE) y cuya emisión ha sido paralizada por la jueza Carmen Casado Sastre, conocida por su estrecha vinculación al PP. La paralización se basa en una petición de la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, cuyo cristianismo, a tenor de lo que hemos leído y de las declaraciones de algunos de sus dirigentes, parece estar anclado en el concilio de Trento, en tiempos de la Inquisición y del integrismo más casposo de la religión católica. ¿Acaso el PCE no es un partido constitucional, democrático y que cuenta con todos los permisos legales en este país? ¿Tal vez el PCE no luchó y derramó mucha sangre batiéndose contra la hidra fascista en la guerra surgida de un golpe de Estado contra la II República Española, perpetrado por las derechas políticas y económicas, la mayor parte de la Iglesia Católica, las milicias fascistas y un grupo de generales monárquicos, decimonónicos y totalitarios? ¿No es cierto que la guerrilla antifranquista o maquis, formada mayoritariamente por comunistas y anarquistas, se jugó el tipo en su desigual lucha por derrocar la dictadura franco-fascista y traer la democracia a España?

En cuanto el sello ha estado en la calle, han salido en tromba el PP, Ciudadanos y Vox para denunciar su emisión, hablando de los crímenes del comunismo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hubo ejecuciones, sobre todo en aquella Rusia envuelta en una guerra civil (1917-1923), cuando el llamado Ejército Blanco (zaristas, imperialistas y ultraconservadores) intentó acabar con el Ejército Rojo (militares, obreros, campesinos, artesanos y estudiantes de izquierdas, tanto comunistas, anarquistas como trotkistas). No hay que olvidar que el Ejército Blanco fue apoyado por los EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia, Japón y otros países capitalistas. El Ejército Rojo se alzó con la victoria. El capitalismo aún no ha perdonado aquella derrota. Hubo ejecuciones, pero sepan los Abogados Cristianos y el tripartito hispano de derechas que muchos más cientos de miles de asesinatos se han cometido, a lo largo de la Historia, bajo los símbolos propios del cristianismo, ya fuere en guerras de religión, en las cruzadas o en los países que colonizó y saqueó la Europa civilizada. Por cierto, a mí que me registren. No soy comunista, pero me revientan los que escupen contra la Historia.