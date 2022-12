Aun en las antípodas de su pensamiento político, gusto de leer a Paco Marhuenda en su columna diaria de La Razón. Su verbo sagaz me resulta simpático y uno que hace de aprendiz al caso también ha de saber apreciar y respetar –lo que se echa cada vez más de menos-, las opiniones del otro lado.

Así me topaba el otro día con uno de sus párrafos en el que venía a decir algo así de «esta Europa que se ha vuelto loca». Y no lo es para menos, desde su punto de vista claro está. Porque si yo fuera un neoliberal, que es de lo que iba el asunto, pues claro que me parecería mal eso de subirles los impuestos a los que más tienen, a las energéticas o a los bancos porque entendería que para eso han sabido ganárselo aunque sea a base de poner entre la espada y la pared al más pintado.

«Es el mercado, amigo», que diría otro personaje de su cuerda como el ínclito Rato.

Es la «Teoría del goteo», la del vaso para que nos entendamos. Cuestión de fe, porque visto lo visto, el vaso cada vez se hace más grande y nunca acaba desbordado. Pero un servidor es de los antiguos, de lo que no encuentra razón de ser a eso del crecimiento perpetuo en un mundo de recursos limitados. Que cree en el bien común y no por obra del Espíritu Santo.