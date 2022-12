Esa es la frase que me decía mi abuela y que rememoré el pasado martes cuando el excelentísimo señor alcalde de Badajoz anunció públicamente su cambio de chaqueta política. En lo personal, experimenté una gran decepción pero, también, un profundo asco.

Paradójicamente, la misma repugnancia que el propio señor Gragera había compartido con el resto de miembros de la Agrupación de Ciudadanos Badajoz cuando, en ocasiones precedentes, acontecieron hechos similares en otros partidos.

De manera que, si la catadura moral del sujeto en cuestión es ésta, creo que ha acertado yéndose a un club donde aceptan a personas como él.

Como votante, me parece lo de siempre: que el político de turno saca mi papeleta de la urna donde la deposite las pasadas elecciones y la va aireando por la calle diciendo que hace las cosas en mi nombre.

Y a mí este señor no me representa. Ya no.

Porque el acto que se ha perpetrado no ha sido que el PP le haya dado un puñal al señor Gragera para que se lo clave a Ciudadanos en la espalda y se vaya desangrando de aquí a las próximas elecciones municipales de mayo. No.

Lo que ha ocurrido más bien ha sido que Ignacio Gragera, motu proprio, ha cogido una catana y nos ha cortado la cabeza (que, literalmente, era él mismo). Y ahora estamos tirados en el suelo, desangrándonos sólo que, en lugar de utilizar las manos para taponar la herida, las estamos usando para aplaudir al que nos ha matao.

Y todo porque los representantes regionales y municipales de mi partido han preferido evitarle a su antiguo compañero los más que merecidos calificativos de «transfuga», «traidor» o «deshonesto».

Reconozco las contradicciones con las que lucho a diario por ser liberal de cabeza y socialdemócrata de corazón; pero ojalá que nunca la amistad o cercanía con una persona me nuble el juicio hasta el punto de justificarle actos que criminalizo en los demás.

Dicho esto espero que, en mayo, pueda seguir disponiendo de una papeleta naranja para ejercer mi derecho democrático al voto.