En 2007 fui operada de nódulo en mama izquierda y axila derecha, y en octubre del 2020 fui intervenida nuevamente de la mama izquierda.

Esta vez el tumor era mucho más agresivo, un triple negativo ductal infiltrante. Tuve la suerte de entrar en un ensayo clínico. Me aplicaron 16 sesiones de quimioterapia y 18 de radioterapia. Actualmente, estoy dentro del estudio Zest, basado en la presencia de ADN tumoral circulante después de una terapia definitiva.

El pasado 9 de noviembre recibí una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la que me denegaban una incapacidad laboral, sin tener en cuenta los informes médicos ni psicológicos, desacreditando al médico de Atención Primaria, al oncólogo y a los psicólogos.

Simplemente basada en que tenía buen aspecto físico. Por supuesto me niego a salir sucia y mal arreglada, ya bastante mal me encuentro como para descuidar mi aspecto.

El día 10 presenté una reclamación previa, sin que hasta el día de hoy haya tenido contestación.

Creo que se está cometiendo una injusticia conmigo y no tengo tiempo para acudir a la vía judicial, ya que mi estado de salud, físico y psíquico, es bastante precario.

¿De verdad creen que puedo trabajar cuando ni siquiera puedo vestirme ni asearme? ¿Creen que alguien quiere estar enfermo eternamente? Nada me gustaría más que volver a hacer mi vida. Sigo todo lo que me indican mis médicos: pilates, yoga, caminar, terapias, fisioterapia, psicólogo... Todo para minimizar mis dolores y mi angustia, debido a las secuelas de la quimio y la radio.

Necesito tratamiento para los dolores con parches de Fentanilo y Fentanilo sublingual, que es un opioide más potente que la morfina ¿de verdad me mandan a trabajar con esta medicación?

Soy auxiliar administrativo, me encanta mi trabajo y he disfrutado durante más de treinta años de él (sin bajas médicas). Mis compañeros más que compañeros, son amigos y siento una impotencia inmensa sólo con pensar que no puedo hacer mi trabajo como lo venía haciendo. Solo pienso en poder recuperarme y poder levantarme un día sin tener que depender de terceras personas ¿Es mucho pedir?